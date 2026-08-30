एपल: आईफोन 18 के लॉन्च से पहले आईफोन 16 और आईफोन 17 पर मिल सकता है बड़ा डिस्काउंट, किसे खरीदना होगा बेहतर?

नीतीश कुमार
टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्लीनीतीश कुमार
Sun, 30 Aug 2026 12:40 PM IST
सार

एपल सितंबर में अपनी नई iPhone 18 Pro सीरीज पेश करने की तैयारी में है। नए मॉडल की एंट्री के साथ iPhone 16 और iPhone 17 की कीमतों में कटौती की उम्मीद है। ऐसे में कम बजट में कौन सा iPhone खरीदना समझदारी होगी?

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iPhone 16 and iPhone 17 to be sold a discounted price before launch of iPhone 18 which to buy
iPhone 16 Pro Max - फोटो : अमर उजाला

    एपल ने 9 सितंबर को iPhone 18 Pro सीरीज को लॉन्च करने का एलान कर दिया है। हर बार नया iPhone लॉन्च होने के साथ ही कुछ पुराने मॉडल के दाम कम हो जाते हैं। ऐसे में ग्राहकों को उन मॉडल्स को भारी डिस्काउंट में खरीदने का बढ़िया मौका मिल जाता है।

    iPhone 17 Air
    iPhone 17 Air - फोटो : Apple

    कम हो सकती है पुराने iPhone की कीमत

    इस बार भी iPhone 18 Pro सीरीज के लॉन्च से पहले iPhone 17 और iPhone 16 की कीमत कम होने की उम्मीद की जा रही है। आइए जानते हैं आपके लिए दोनों में से कौन सा फोन बेहतर ऑप्शन होगा।

    स्टोरेज में iPhone 17 आगे
    स्टोरेज में iPhone 17 आगे - फोटो : Apple

    स्टोरेज में iPhone 17 आगे

    iPhone 16 का बेस मॉडल 128GB स्टोरेज के साथ आता है। इसके मुकाबले iPhone 17 के शुरुआती मॉडल में 256GB स्टोरेज दी गई है। इस लिहाज से iPhone 17 शुरुआती वेरिएंट से ही ज्यादा स्टोरेज देता है, इसलिए दोनों के बीच चुनाव करते समय यह एक अहम अंतर बन जाता है।

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