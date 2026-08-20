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रिंग में उतरा रोबोट, इंसान पर बरसाए मुक्के:
बीजिंग रोबोट कॉन्फ्रेंस में चीनी तकनीक ने किया दुनिया को हैरान
सोशल नेटवर्क
20 अगस्त 2026
AI Baby:
एआई बॉयफ्रेंड से महिला ने पैदा किया एआई बच्चा, नाम रखा 'लूमेन', वीडियो देख चकराया लोगों का दिमाग
सोशल नेटवर्क
19 अगस्त 2026
यूट्यूब का नया नियम:
क्या अब वीडियो प्ले होते ही बढ़ जाएगा आपका व्यू?, जानिए 24 अगस्त से हाेने वाले बड़े बदलाव
सोशल नेटवर्क
18 अगस्त 2026
दस साल बाद Gen Z की वजह से बदला इंस्टाग्राम का वर्डमार्क?:
कर्सिव हटाकर नया लुक पेश, जानें क्यों छिड़ रही बहस
सोशल नेटवर्क
15 अगस्त 2026
Instagram के नए वर्डमार्क का बन रहा मजाक:
ChatGPT और Swiggy ने भी बनाए मीम्स, यूजर्स ने गिनाई ये कमियां
सोशल नेटवर्क
14 अगस्त 2026
विज्ञापन
AI Influencers:
करोड़ों की कमाई और इंसानों से ज्यादा जलवा! सोशल मीडिया पर राज कर रही हैं ये 'AI हसीनाएं'
सोशल नेटवर्क
12 अगस्त 2026
एक्स यूजर्स के लिए बड़ा अपडेट:
बंद हुआ कमाई का पुराना रास्ता, अब सिर्फ ऐसे कंटेंट पर मिलेगा रिवॉर्ड
सोशल नेटवर्क
8 अगस्त 2026
VIDEO:
आपदा में पूर्व तैयारी और प्रशिक्षण ही सबसे बड़ी ताकत कौशिक
सोशल नेटवर्क
7 अगस्त 2026
YouTube Channel Guide:
यूट्यूब चैनल कैसे शुरू करें? जानिए कितने सब्सक्राइबर और वॉच आवर के बाद होगी कमाई
सोशल नेटवर्क
5 अगस्त 2026
'₹22 हजार लगाओ, हर महीने ₹30 लाख कमाओ':
वित्त मंत्री के AI वीडियो की खुली पोल, PIB ने बताया पूरा सच
सोशल नेटवर्क
5 अगस्त 2026
अब ब्राउजर से ही होगी व्हाट्सएप कॉल:
एप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नए फीचर्स पर कंपनी क्या बोली?
टेक डायरी
29 जुलाई 2026
Replace Audio:
डिलीट नहीं होगी पोस्ट और बदल जाएगा गाना, इंस्टाग्राम लाया कमाल का टूल; जानें कैसे करेगा काम
सोशल नेटवर्क
24 जुलाई 2026
'एआई बना डालेगा 'द ओडिसी' की पूरी फिल्म':
एलन मस्क का दावा- Grok दिखाएगा असली कहानी, पुराने विवाद ने पकड़ा जोर
सोशल नेटवर्क
22 जुलाई 2026
LinkedIn पर AI का कब्जा:
स्टडी में दावा- हर 10 में से 4 लंबे पोस्ट इंसानों ने नहीं, AI ने लिखे
सोशल नेटवर्क
19 जुलाई 2026
Meta:
फेसबुक, इंस्टाग्राम के लिए आ रहा है मेटा अकाउंट; जानें कैसे अब एक ही जगह कंट्रोल होंगे सोशल मीडिया एप्स
सोशल नेटवर्क
18 जुलाई 2026
WhatsApp:
आईफोन यूजर्स के लिए नया अपडेट, अब कॉल के दौरान एक टैप में बदल सकेंगे माइक्रोफोन मोड; ऐसे करेगा काम
सोशल नेटवर्क
18 जुलाई 2026
X Outage:
अचानक बंद हुई एक्स की सेवाएं, यूजर्स नहीं कर पा रहे पोस्ट, फीड और अकाउंट एक्सेस
सोशल नेटवर्क
18 जुलाई 2026
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