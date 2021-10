काम की बात: घर बैठे सुधार सकते हैं पैन कार्ड में हुई कोई भी गलती, जान लीजिए आसान तरीका

पैन कार्ड में ऑनलाइन सुधार करने के लिए सबसे पहले आपको https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html टाइप करके NSDL की वेबसाइट पर जाना होगा।इसके बाद एप्लिकेशन टाइप पर जाएं और वहां दिख रहे विकल्प Changes or Correction in existing PAN Data/Reprint of PAN Card पर क्लिक करें।