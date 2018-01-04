बेहतर अनुभव के लिए अपनी सेटिंग्स में जाकर हाई मोड चुनें।
{"_id":"5a4de48e4f1c1b4e198b4bfa","slug":"married-boyfriend-killed-bar-dancer-girlfriend-of-punjab","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0938\u093f\u0930\u092b\u093f\u0930\u0947 \u0906\u0936\u093f\u0915 \u0928\u0947 \u0927\u0921\u093c \u0938\u0947 \u0915\u093e\u091f \u0926\u0940 \u092c\u093e\u0930 \u0921\u093e\u0902\u0938\u0930 \u092a\u094d\u0930\u0947\u092e\u093f\u0915\u093e \u0915\u0940 \u0917\u0930\u094d\u0926\u0928, \u0915\u0938\u0942\u0930 \u0938\u093f\u0930\u094d\u092b \u0907\u0924\u0928\u093e \u0938\u093e \u0925\u093e","category":{"title":"Crime","title_hn":"\u0915\u094d\u0930\u093e\u0907\u092e ","slug":"crime"}}
सिरफिरे आशिक ने धड़ से काट दी बार डांसर प्रेमिका की गर्दन, कसूर सिर्फ इतना सा था
ब्यूरो/अमर उजाला, बठिंडा(पंजाब), Updated Thu, 04 Jan 2018 01:54 PM IST
प्रेमिका बार डांसर थी और वह उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उसने उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। लड़की का कसूर सिर्फ इतना सा था।
अगली स्लाइड देखें
{"_id":"5a4de48e4f1c1b4e198b4bfa","slug":"married-boyfriend-killed-bar-dancer-girlfriend-of-punjab","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0938\u093f\u0930\u092b\u093f\u0930\u0947 \u0906\u0936\u093f\u0915 \u0928\u0947 \u0927\u0921\u093c \u0938\u0947 \u0915\u093e\u091f \u0926\u0940 \u092c\u093e\u0930 \u0921\u093e\u0902\u0938\u0930 \u092a\u094d\u0930\u0947\u092e\u093f\u0915\u093e \u0915\u0940 \u0917\u0930\u094d\u0926\u0928, \u0915\u0938\u0942\u0930 \u0938\u093f\u0930\u094d\u092b \u0907\u0924\u0928\u093e \u0938\u093e \u0925\u093e","category":{"title":"Crime","title_hn":"\u0915\u094d\u0930\u093e\u0907\u092e ","slug":"crime"}}
{"_id":"5a4de48e4f1c1b4e198b4bfa","slug":"married-boyfriend-killed-bar-dancer-girlfriend-of-punjab","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0938\u093f\u0930\u092b\u093f\u0930\u0947 \u0906\u0936\u093f\u0915 \u0928\u0947 \u0927\u0921\u093c \u0938\u0947 \u0915\u093e\u091f \u0926\u0940 \u092c\u093e\u0930 \u0921\u093e\u0902\u0938\u0930 \u092a\u094d\u0930\u0947\u092e\u093f\u0915\u093e \u0915\u0940 \u0917\u0930\u094d\u0926\u0928, \u0915\u0938\u0942\u0930 \u0938\u093f\u0930\u094d\u092b \u0907\u0924\u0928\u093e \u0938\u093e \u0925\u093e","category":{"title":"Crime","title_hn":"\u0915\u094d\u0930\u093e\u0907\u092e ","slug":"crime"}}
{"_id":"5a4de48e4f1c1b4e198b4bfa","slug":"married-boyfriend-killed-bar-dancer-girlfriend-of-punjab","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0938\u093f\u0930\u092b\u093f\u0930\u0947 \u0906\u0936\u093f\u0915 \u0928\u0947 \u0927\u0921\u093c \u0938\u0947 \u0915\u093e\u091f \u0926\u0940 \u092c\u093e\u0930 \u0921\u093e\u0902\u0938\u0930 \u092a\u094d\u0930\u0947\u092e\u093f\u0915\u093e \u0915\u0940 \u0917\u0930\u094d\u0926\u0928, \u0915\u0938\u0942\u0930 \u0938\u093f\u0930\u094d\u092b \u0907\u0924\u0928\u093e \u0938\u093e \u0925\u093e","category":{"title":"Crime","title_hn":"\u0915\u094d\u0930\u093e\u0907\u092e ","slug":"crime"}}
{"_id":"5a4de48e4f1c1b4e198b4bfa","slug":"married-boyfriend-killed-bar-dancer-girlfriend-of-punjab","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0938\u093f\u0930\u092b\u093f\u0930\u0947 \u0906\u0936\u093f\u0915 \u0928\u0947 \u0927\u0921\u093c \u0938\u0947 \u0915\u093e\u091f \u0926\u0940 \u092c\u093e\u0930 \u0921\u093e\u0902\u0938\u0930 \u092a\u094d\u0930\u0947\u092e\u093f\u0915\u093e \u0915\u0940 \u0917\u0930\u094d\u0926\u0928, \u0915\u0938\u0942\u0930 \u0938\u093f\u0930\u094d\u092b \u0907\u0924\u0928\u093e \u0938\u093e \u0925\u093e","category":{"title":"Crime","title_hn":"\u0915\u094d\u0930\u093e\u0907\u092e ","slug":"crime"}}
{"_id":"5a4de48e4f1c1b4e198b4bfa","slug":"married-boyfriend-killed-bar-dancer-girlfriend-of-punjab","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0938\u093f\u0930\u092b\u093f\u0930\u0947 \u0906\u0936\u093f\u0915 \u0928\u0947 \u0927\u0921\u093c \u0938\u0947 \u0915\u093e\u091f \u0926\u0940 \u092c\u093e\u0930 \u0921\u093e\u0902\u0938\u0930 \u092a\u094d\u0930\u0947\u092e\u093f\u0915\u093e \u0915\u0940 \u0917\u0930\u094d\u0926\u0928, \u0915\u0938\u0942\u0930 \u0938\u093f\u0930\u094d\u092b \u0907\u0924\u0928\u093e \u0938\u093e \u0925\u093e","category":{"title":"Crime","title_hn":"\u0915\u094d\u0930\u093e\u0907\u092e ","slug":"crime"}}
Read the latest and breaking
Hindi news on amarujala.com. Get live Hindi news about India and the World from politics, sports, bollywood, business, cities, lifestyle, astrology, spirituality, jobs and much more. Register with amarujala.com to get all the latest Hindi news updates as they happen.
© 2017-18 Amar Ujala Publications Ltd.