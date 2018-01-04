Download App
आपका शहर Close
Home ›   Photo Gallery ›   Chandigarh ›   Married boyfriend killed bar dancer girlfriend of punjab

सिरफिरे आशिक ने धड़ से काट दी बार डांसर प्रेमिका की गर्दन, कसूर सिर्फ इतना सा था

ब्यूरो/अमर उजाला, बठिंडा(पंजाब), Updated Thu, 04 Jan 2018 01:54 PM IST
Married boyfriend killed bar dancer girlfriend of punjab
1 of 5
प्रेमिका बार डांसर थी और वह उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उसने उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। लड़की का कसूर सिर्फ इतना सा था।
अगली स्लाइड देखें
murder girl friend murder punjab bar dancer murder bar dancer murder punjab police

Recommended

formar bsf personnel tej bahadur filed petition against court martial
Chandigarh

सेना में 'रोटी की जंग' छेड़ने वाले तेज बहादुर ने अब उठाया बड़ा कदम, देखिए

4 जनवरी 2018

keep safely your passport, chandigarh nri passport missed
Chandigarh

पासपोर्ट को लेकर ये सावधानी जरूर बरतें, वरना 'कानूनी' पचड़े में फसेंगे

4 जनवरी 2018

Man caught having sex with a prostitute at his wife’s funeral
International

इधर बीवी का अंतिम संस्कार होना था, उधर कमरे से आ रही थी अजीबोगरीब आवाज, दरवाजा खुला और...

4 जनवरी 2018

ias officer mukesh pandey suicide and her wife first reaction
Delhi NCR

आईएएस ऑफिसर की आत्महत्या के बाद शव देख पत्नी ने कही चौंका देने वाली बात

31 दिसंबर 2017

Married boyfriend killed his bar dancer girlfriend in village of Gujrat
National

बार डांसर गर्लफ्रेंड पर उड़ा चुका था 2 करोड़ रुपए, दूसरा अफेयर हुआ तो दी खौफनाक सजा 

4 जनवरी 2018

More in Crime

Husband beating wife on being daughter born
Dehradun

पत‌ि मारता रहा हेलमेट से, पर पत्नी कहती रही सिर्फ एक ही बात, वजह भावुक कर देगी आपको

29 दिसंबर 2017

cyber hackers new case in Uttarakhand
Dehradun

सावधान: फोन आएगा न मैसेज, उड़ जाएंगे अकाउंट से पैसे, सेफ्टी चाहते हैं तो पढ़ लें खबर

31 दिसंबर 2017

American serial killer Edmund Kemper who killed 10 including his family members
International

लड़कियों को मारकर उनकी लाश के साथ करता था बलात्‍कार, 16 साल की उम्र में लगी थी ये लत

3 जनवरी 2018

palwal psycho killer arrested with the help of his father in law as he gives information to police
Delhi NCR

क‌िसी अपने के चलते पुल‌िस की गिरफ्त में आया दो घंटे में 6 हत्याएं करने वाला साइको किलर

2 जनवरी 2018

Mentally unstable man kills 6 with iron rod in Palwal
Chandigarh

2 घंटे में 6 लाशें बिछाने वाले 'साइको किलर' के बारे में बड़ा खुलासा

3 जनवरी 2018

in one sided love man murders a woman in her house in noida
Delhi NCR

घर का दरवाजा खोल अंदर गया बेटा तो खून से लथपथ थी मां की लाश, सनकी आशिक की करतूत

30 दिसंबर 2017

encounter in uttar pradesh bulandshahr 50000 reward holding criminal sonu dead
Delhi NCR

यूपीः पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ में 50000 का इनामी बदमाश ढेर

30 दिसंबर 2017

girl child adopted by villager
Kanpur

जब 'मां बनी हैवान', नवजात के साथ क‌िया कुछ एेसा

4 जनवरी 2018

charanjit singh chaddha son commits suicide
Chandigarh

...तो इस वजह से तंग आकर पूर्व चीफ खालसा के बेटे ने खुद को मार ली गोली

4 जनवरी 2018

American reality show Big Brother winner Josie Gibson assaulted by a man in car
International

रियलिटी शो Bigg Brother की विनर से कार में रेप की कोशिश, सामने आईं तस्वीरें

3 जनवरी 2018

after six murdered palwal serial killer admitted in hospital of Faridabad
National

एक शख्स, दो घंटे और 6 कत्ल, CCTV से जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला है

2 जनवरी 2018

injured monkey condition worsened
Kanpur

पिटाई से घायल 'बंदर की हालत ब‌िगड़ी', पशु चिकित्सकों ने मेडिकल रिपोर्ट डीएम को भेजी

3 जनवरी 2018

hukka bar live report from kanpur by amar ujala team
Kanpur

'हुक्का बार' की हालत Liquor bar जैसी, देखिए कैसे 'नशे के आदी' बन रहे हैं युवा

3 जनवरी 2018

Good bye 2017- crime stories in rajasthan of 2017
Jaipur

रिश्तों का एेसा बहा खून कि भाभी की लाश से बनाए संबंध, तो कहीं मां हुई दूसरे के प्यार में अंधी

30 दिसंबर 2017

girl gangrape in auraiya Uttar Pradesh
Kanpur

शौच को गई थी किशोरी, बेसुध हालत में घर अाकर पर‌िजनाें काे राे-राे कर सुनाई अापबीती

2 जनवरी 2018

three died after car accident in firozabad
Agra

फिरोजाबादः नशे में स्कॉर्पियो दौड़ा रहे युवकों ने 3 राहगीरों को कुचल कर मारा

3 जनवरी 2018

  • Downloads

Follow Us

Today's e-Paper

News From Indian States

Sports

Lifestyle

Entertainment

Multimedia

Read the latest and breaking Hindi news on amarujala.com. Get live Hindi news about India and the World from politics, sports, bollywood, business, cities, lifestyle, astrology, spirituality, jobs and much more. Register with amarujala.com to get all the latest Hindi news updates as they happen.

E-Paper

Other Properties:

© 2017-18 Amar Ujala Publications Ltd.