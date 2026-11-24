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पहली घटना पसान वन परिक्षेत्र के लोकरहा गांव की है। 38 वर्षीय कृष्णा कुमार एक्का सोमवार सुबह करीब 7 बजे खेत में फसल देखने गए थे। वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उनका शव खेत की मेड़ पर लगे करंट प्रवाहित तार से चिपका देखा। पसान पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। लोकरहा के जंगल में 45 हाथियों का झुंड है, जिससे धान की फसल बचाने के लिए किसान रामायण सिंह ने तार लगाया था। पुलिस ने बिजली विभाग से विद्युत कनेक्शन की वैधता की जानकारी मांगी है।दूसरी घटना केंदई रेंज में सामने आई, जहां ग्रामीणों ने एक मृत भालू को देखा। कटघोरा डीएफओ जितेंद्र उपाध्याय के निर्देश पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। भालू का शव जंगली सूअर के शिकार के लिए बिछाए गए स्टील के जाल में फंसा मिला। वन अमले ने जाल जब्त कर जांच शुरू की है।कोरबा और कटघोरा वनमंडल में हाथियों का झुंड लंबे समय से डेरा डाले हुए है। प्रशासन ने कई बार करंट तार न लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद किसान फसल बचाने के लिए करंट का सहारा ले रहे हैं। वनांचल में शिकारी लगातार जाल बिछा रहे हैं। इन घटनाओं में पहले भी इन्सान और वन्यजीवों की मौत हो चुकी है।दो मौतों के बाद वन विभाग और पुलिस जांच में जुट गई है। वनकर्मी और हाथी मित्र दल रात में टॉर्च के सहारे हाथियों की निगरानी कर रहे हैं। खेतों में लगे करंट तार अब उनके लिए भी खतरा बन गए हैं। प्रशासन ने किसानों को करंट तार न लगाने के कई बार निर्देश दिए हैं।