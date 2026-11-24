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संवाद न्यूज एजेंसीपथरी। थाना क्षेत्र के शिवगढ़ गांव में युवती के प्रेम विवाह को लेकर बुलाई गई पंचायत में विवाद हो गया। आरोप है कि बैठक से वापस लौट रहे सहायक समाज कल्याण अधिकारी को कुछ लोगों ने घेर लिया और गाली-गलौज करते हुए हमला कर दिया। एक युवक ने चाकू से उनकी गर्दन पर वार करने का प्रयास किया। बचाव करने पर चाकू उसके दाएं कंधे के ऊपर लगा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार, कामेश निवासी शिवगढ़ ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह पौड़ी गढ़वाल के जयहरीखाल विकासखंड में सहायक समाज कल्याण अधिकारी के पद पर तैनात है। 20 से 24 नवंबर तक छुट्टी पर घर आए हुए थे। इसी दौरान उन्हें जानकारी मिली कि परिवार का अभिषेक गांव की एक युवती को लेकर चला गया था।दोनों ने शादी करने के बाद हाईकोर्ट से सुरक्षा का आदेश भी प्राप्त कर लिया था। आरोप है कि 22 नवंबर की सुबह करीब 9:30 बजे गांव के खूब सिंह, अजीत और राधेश्याम उनके घर पहुंचे और गांव में होने वाली बैठक में चलने का दबाव बनाया। इसके बाद उन्हें बरगद के पेड़ के नीचे आयोजित बैठक में ले जाया गया। वहां धर्मेंद्र, अमरपाल, वेदपाल राणा, विनय व अंकुश समेत कई लोग मौजूद थे।बैठक का माहौल तनावपूर्ण देखकर वह यह कहते हुए घर लौटने लगे कि उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। आरोप है कि तभी अंकुश ने उन्हें पकड़ लिया और धर्मेंद्र, अमरपाल व वेदपाल ने गाली-गलौज करते हुए हमला कर दिया। वेदपाल के कहने पर विनय ने उनकी गर्दन पर चाकू से वार करने का प्रयास किया, बचाव करने पर चाकू दाएं कंधे के ऊपर लग गया।सूचना पर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल के पास स्थित रोहित के मकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर कब्जे में ले ली। उन्हें एंबुलेंस से जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार किया गया। इसके बाद 23 नवंबर को तहरीर दी। सीओ संजय चौहान ने बताया कि इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।