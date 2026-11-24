कानपुर: कर्म करते जाओ...लिख डिलीवरी बॉय ने दी जान, पंखे से लटका मिला पांच दिन पुराना शव, दुर्गंध से खुला मामला
Kanpur News: कल्याणपुर कला स्थित बॉयज हॉस्टल के कमरे में सोमवार देर शाम डिलीवरी का पांच दिन पुराना शव पंखे से लटका मिला। उसके पास से मिली डायरी में कर्म करते जाओ...लिखा सुसाइड नोट बरामद हुआ है। पुलिस खुदकुशी के कारणों की पड़ताल कर रही है।
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कानपुर मे कल्याणपुर कला स्थित अवनीश यादव बॉयज हॉस्टल के कमरे में सोमवार देर शाम डिलीवरी बॉय केशव वर्मा (30) का पांच दिन पुराना शव पंखे से लटका मिला। कमरे से दुर्गंध उठने पर छात्रों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा, तो अंदर शव के पास एक डायरी मिली।
उसके पन्ने पर लिखा था डेथ नोट...मरना तो एक दिन सबको है, इसलिए कर्म करते जाओ... अच्छे हों या बुरे। आखिरी बार 19 नवंबर को केशव को देखा गया था। बरेली अलीगंज थाना क्षेत्र के नौगवां निवासी केशव के पिता गोपाल वर्मा ने पुलिस को बताया कि बेटे ने आईटीआई किया था।
जांच के बाद होगी आगे की कार्रवाई
वह ऑटोमोबाइल कंपनी में नौकरी लगने की बात कहकर कानपुर आया था। यहां डिलीवरी बॉय का काम करने लगा। परिवार में मां कमलेश, बहन लक्ष्मी और छोटा भाई कार्तिक हैं। कल्याणपुर थाना प्रभारी केशव तिवारी ने बताया कि युवक 17 अक्तूबर को हॉस्टल में रहने आया था। खुदकुशी का कारण पता नहीं चल सका। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।