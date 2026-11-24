कानपुर मे कल्याणपुर कला स्थित अवनीश यादव बॉयज हॉस्टल के कमरे में सोमवार देर शाम डिलीवरी बॉय केशव वर्मा (30) का पांच दिन पुराना शव पंखे से लटका मिला। कमरे से दुर्गंध उठने पर छात्रों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा, तो अंदर शव के पास एक डायरी मिली।

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उसके पन्ने पर लिखा था डेथ नोट...मरना तो एक दिन सबको है, इसलिए कर्म करते जाओ... अच्छे हों या बुरे। आखिरी बार 19 नवंबर को केशव को देखा गया था। बरेली अलीगंज थाना क्षेत्र के नौगवां निवासी केशव के पिता गोपाल वर्मा ने पुलिस को बताया कि बेटे ने आईटीआई किया था।