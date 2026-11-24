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यूपी से छत्तीसगढ़ में धान खपाने की कोशिश नाकाम: 63 बोरी से भरी पिकअप जब्त, चालक फरार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बलरामपुर
Published by: अंबिकापुर ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 05:29 PM IST
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बलरामपुर जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान अवैध धान खपाने का प्रयास विफल किया गया है। प्रशासन की उड़नदस्ता टीम ने उत्तर प्रदेश से लाए जा रहे 63 बोरी धान से लदे एक पिकअप वाहन को जब्त किया। हालांकि, खुद को घिरा देख वाहन चालक मौके से फरार हो गया।
प्रशासन को मुखबिर से सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश सीमा से लगे चुनापत्थर मार्ग से अवैध धान जिले में लाया जा रहा है। सूचना मिलते ही प्रशासन की दो उड़नदस्ता टीमें सक्रिय हो गईं। तस्करों को भागने से रोकने के लिए टीमों ने दो अलग-अलग मार्गों पर घेराबंदी की। एक टीम का नेतृत्व जनपद पंचायत सीईओ रणवीर साय कर रहे थे। दूसरी टीम में तहसीलदार आई.सी. यादव और मंडी सचिव वीरेंद्र ठाकुर शामिल थे। घेराबंदी के दौरान पिकअप वाहन को रोक लिया गया। पुलिस और प्रशासनिक टीम को देखकर चालक वाहन छोड़कर सलवाही के जंगल की ओर भाग निकला। तलाशी में वाहन में 63 बोरी धान मिला। वैध दस्तावेज न होने के कारण धान सहित वाहन को जब्त कर डिंडो थाना को सौंपा गया है।
कानूनी प्रावधान
प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि दूसरे राज्य के धान की अवैध बिक्री गंभीर अपराध है। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 20 और 23 के तहत मंडी सचिव को वाहन रोकने का अधिकार है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 के तहत भी कार्रवाई होती है। भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 318(4) (धोखाधड़ी) और धारा 61(2) (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत भी प्रावधान हैं। इनमें कारावास, जुर्माना और वाहन राजसात करने जैसे कड़े दंड शामिल हैं।
बिचौलियों को चेतावनी
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धान खरीदी का लाभ केवल वास्तविक किसानों को ही मिलेगा। सीमावर्ती इलाकों में उड़नदस्ता टीमें लगातार गश्त कर रही हैं। कोचियों और बिचौलियों को सख्त चेतावनी दी गई है। बाहरी धान लाने या खपाने पर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे अवैध धान परिवहन की सूचना तत्काल प्रशासन को दें।
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