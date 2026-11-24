बरेली: खेत के पास कुएं में मिला किसान का शव, नौ बच्चों के सिर से उठा पिता का साया
बरेली के भमोरा क्षेत्र में खेत पर गए किसान की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। उसका शव खेत के पास कुएं से बरामद हुआ। पुलिस ने शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।
विस्तार
बरेली के भमोरा थाना क्षेत्र के गांव जमालपुर में सोमवार को पानी लगाने गए एक किसान का शव मंगलवार सुबह खेत के पास बने कुएं में उतराता मिला। किसान सोमवार दोपहर से लापता था, जिसकी तलाश में परिजन जुटे हुए थे। शव मिलने के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई और दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।
जमालपुर निवासी 40 वर्षीय सुभाष मौर्य सोमवार सुबह करीब 11 बजे अपने गुलाब के खेत में पानी लगाने गए थे। दोपहर करीब एक बजे उनकी पत्नी कमलेश खाना लेकर खेत पर पहुंचीं तो पति वहां नहीं मिले। कमलेश ने बताया कि उन्होंने आसपास आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अनहोनी की आशंका उन्होंने परिजनों को सूचना दी।
परिवार के लोगों ने देर शाम तक आसपास के खेतों और गांव में सुभाष की तलाश की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लगा। मंगलवार सुबह परिजन दोबारा खेत पर पहुंचे और तलाश शुरू की। इसी दौरान ट्यूबवेल के पास बने एक पुराने कुएं में सुभाष का शव पानी में उतराता दिखाई दिया।
परिवार की स्थिति
मृतक सुभाष मौर्य के परिवार में उनकी पत्नी कमलेश और नौ बच्चे हैं। उनकी केवल बड़ी बेटी की शादी हुई है, जबकि आठ बच्चे अभी अविवाहित हैं। सबसे छोटा बेटा महज ढाई साल का है। सुभाष के पास मात्र एक बीघा जमीन थी और वह मेहनत-मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। परिवार की आजीविका का एकमात्र सहारा छिन जाने से पत्नी और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है।
पुलिस की कार्रवाई
शव मिलने की सूचना पर भमोरा पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीओ आंवला हेमंत उपाध्याय ने बताया कि मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।