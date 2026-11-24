परिवार की स्थिति

मृतक सुभाष मौर्य के परिवार में उनकी पत्नी कमलेश और नौ बच्चे हैं। उनकी केवल बड़ी बेटी की शादी हुई है, जबकि आठ बच्चे अभी अविवाहित हैं। सबसे छोटा बेटा महज ढाई साल का है। सुभाष के पास मात्र एक बीघा जमीन थी और वह मेहनत-मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। परिवार की आजीविका का एकमात्र सहारा छिन जाने से पत्नी और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है।



पुलिस की कार्रवाई

शव मिलने की सूचना पर भमोरा पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीओ आंवला हेमंत उपाध्याय ने बताया कि मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।