राहुल इंदौर में:भारत जोड़ो यात्रा वाले इलाके में कांग्रेस का प्रयोग, क्या छात्रों की गूंज 2028 तक सुनाई देगी?

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मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ा यात्रा गुजरी थी। यात्रा का रूट मालवा निमाड़ का क्षेत्र ही था। इस दौरान पार्टी को उम्मीद थी कि राहुल गांधी की यात्रा वाले रूट पर पड़ने वाले विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी का प्रदर्शन सुधरेगा, लेकिन चुनाव के बाद जब नतीजे आए तो हालत पहले से भी खराब हो गई। अब उसी क्षेत्र को फिर से राहुल गांधी की छात्रों की गुंज कार्यक्रम के लिए चुना गया है, तो क्या इसका असर 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव में दिखेगा?