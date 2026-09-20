नए साल में कर्मचारियों का आंदोलन: 2 जनवरी को भोपाल में होगा प्रदेशभर के तृतीय वर्ग कर्मचारियों का बड़ा धरना

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मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों से जुड़े लंबित मुद्दों को लेकर नए साल में आंदोलन की शुरुआत हो सकती है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने 2 जनवरी 2027 को भोपाल में प्रदेशभर के कर्मचारियों का बड़ा धरना आयोजित करने का फैसला किया है। संघ की प्रदेश महासमिति की बैठक में आंदोलन की तारीख तय की गई। कर्मचारी संगठन का कहना है कि कई मांगें लंबे समय से लंबित हैं और उन पर अपेक्षित निर्णय नहीं होने से कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है। भोपाल के कर्मचारी भवन में हुई बैठक में विभिन्न जिलों से आए पदाधिकारियों ने इन मुद्दों पर चर्चा की और आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति तय की।