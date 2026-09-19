एमपी: तीन साल पहले सिफारिश के बाद अब हुई रीवा की डॉक्टर की सेवा समाप्ति, आखिर किसकी शह पर लंबित रहा मामला?

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श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा की सहायक प्राध्यापक डॉ. सोनल अग्रवाल की सेवाएं 16 सितंबर 2026 को समाप्त कर दी गईं। उन पर मरीजों को निजी नर्सिंग होम जाने के लिए बाध्य करने की शिकायत की जांच करीब साढ़े तीन साल पहले ही पूरी हो चुकी थी। चार सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति ने 1 मार्च 2023 को अपनी रिपोर्ट में उनके खिलाफ दीर्घशास्ति के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की थी। इसके बावजूद अंतिम निर्णय अब हुआ। ऐसे में अब सवाल कार्रवाई से ज्यादा इस बात को लेकर उठ रहा है कि जांच और सिफारिश के बाद मामला इतने लंबे समय तक लंबित क्यों रहा? रिकॉर्ड के मुताबिक चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 7 फरवरी 2023 को चार सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठित की थी। समिति ने 1 मार्च को अपनी रिपोर्ट तैयार की और 7 मार्च 2023 को इसे कार्यालय भेजा। रिपोर्ट में डॉ. सोनल अग्रवाल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। इसके बाद नोटिस और स्पष्टीकरण की प्रक्रिया चली। करीब साढ़े तीन साल बाद 16 सितंबर को कार्यकारिणी समिति के संकल्प के आधार पर उनकी सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी हुआ।