दुबई में MP की बड़ी डील की तैयारी: सीएम ने निवेशकों से की मीटिंग, लॉजिस्टिक्स से एजुकेशन तक निवेश पर चर्चा

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मध्य प्रदेश को देश के साथ वैश्विक कारोबार का बड़ा केंद्र बनाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दुबई में निवेशकों और उद्योग समूहों के प्रतिनिधियों से वन-टू-वन मुलाकात की। एआईएम कांग्रेस-2026 के तीसरे दिन हुई इन बैठकों में लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, डेटा सेंटर, ई-मोबिलिटी, शिक्षा, हेल्थकेयर और रिटेल जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को मध्यप्रदेश की भौगोलिक स्थिति, सड़क-रेल और हवाई कनेक्टिविटी, औद्योगिक अधोसंरचना, ऊर्जा उपलब्धता और कुशल मानव संसाधन की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश के मध्य में होने के कारण मध्यप्रदेश से देश के किसी भी हिस्से तक उत्पादों को पहुंचाना आसान है। मुख्यमंत्री ने सभी उद्योग समूहों को वर्ष 2027 में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए भी आमंत्रित किया।