मध्यप्रदेश: सिंघार के ‘हिंदू खतरे में’ बयान पर डिप्टी सीएम देवड़ा का पलटवार; बोले- लाशों पर राजनीति न करें

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सागर के बंडा में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद मध्यप्रदेश में सियासत गरमा गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के ‘पाकिस्तान के बाद मध्यप्रदेश में हिंदू खतरे में हैं’ वाले बयान पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने पलटवार किया है। देवड़ा ने बयान को गैरजिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि शराब से हुई मौतों को जाति या धर्म के आधार पर देखना उचित नहीं है। ऐसे संवेदनशील मामले में लाशों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देवड़ा ने कहा कि सागर की घटना बेहद दुखद है और सरकार इसे गंभीरता से ले रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर मामले में तत्काल कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान जो भी दोषी सामने आएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।