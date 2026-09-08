मध्य प्रदेश: सुसनेर नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव छोड़कर प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के उपचुनाव स्थगित

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प्रदेश में नगरीय निकायों के उपचुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने नगर परिषद सुसनेर के अध्यक्ष पद के उपचुनाव को छोड़कर बाकी सभी नगरीय निकायों के उपचुनाव स्थगित कर दिए हैं। स्थगित चुनावों के लिए अब अलग से नया कार्यक्रम जारी किया जाएगा। वहीं, त्रिस्तरीय पंचायतों के उपचुनाव पहले से घोषित कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने 31 अगस्त को वर्ष 2026 के पूर्वार्द्ध के उपचुनाव का कार्यक्रम जारी किया था। इसके तहत सुसनेर, टीकमगढ़ और कुक्षी नगर निकायों में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना था। इसके अलावा प्रदेश के अलग-अलग नगरीय निकायों में 26 पार्षद पदों के लिए भी उपचुनाव प्रस्तावित थे। मतदान 29 सितंबर को होना था और नगरीय निकायों के नतीजे तीन अक्तूबर को घोषित किए जाने थे। अब आयोग के नए आदेश के बाद सुसनेर नगर परिषद अध्यक्ष पद का चुनाव ही घोषित कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ेगा, जबकि टीकमगढ़ और कुक्षी के अध्यक्ष पद समेत 26 पार्षद पदों के चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं।