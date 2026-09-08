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मध्य प्रदेश: सुसनेर नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव छोड़कर प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के उपचुनाव स्थगित

Tue, 08 Sep 2026 08:48 PM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Tue, 08 Sep 2026 08:48 PM IST
सार

मध्यप्रदेश में नगरीय निकायों के उपचुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा बदलाव किया है। सुसनेर नगर परिषद अध्यक्ष पद को छोड़कर टीकमगढ़-कुक्षी अध्यक्ष और 26 पार्षद पदों के चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं।

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Madhya Pradesh: By-elections for all urban local bodies in the state have been postponed, except for the elect
मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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प्रदेश में नगरीय निकायों के उपचुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने नगर परिषद सुसनेर के अध्यक्ष पद के उपचुनाव को छोड़कर बाकी सभी नगरीय निकायों के उपचुनाव स्थगित कर दिए हैं। स्थगित चुनावों के लिए अब अलग से नया कार्यक्रम जारी किया जाएगा। वहीं, त्रिस्तरीय पंचायतों के उपचुनाव पहले से घोषित कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने 31 अगस्त को वर्ष 2026 के पूर्वार्द्ध के उपचुनाव का कार्यक्रम जारी किया था। इसके तहत सुसनेर, टीकमगढ़ और कुक्षी नगर निकायों में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना था। इसके अलावा प्रदेश के अलग-अलग नगरीय निकायों में 26 पार्षद पदों के लिए भी उपचुनाव प्रस्तावित थे। मतदान 29 सितंबर को होना था और नगरीय निकायों के नतीजे तीन अक्तूबर को घोषित किए जाने थे। अब आयोग के नए आदेश के बाद सुसनेर नगर परिषद अध्यक्ष पद का चुनाव ही घोषित कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ेगा, जबकि टीकमगढ़ और कुक्षी के अध्यक्ष पद समेत 26 पार्षद पदों के चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। 
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8 सितंबर से शुरू होनी थी नामांकन प्रक्रिया
पहले जारी कार्यक्रम के अनुसार 8 सितंबर को निर्वाचन की सूचना जारी होने के साथ नामांकन प्रक्रिया शुरू होनी थी। 15 सितंबर तक नामांकन जमा किए जाने थे। 16 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच और 18 सितंबर को नाम वापसी की अंतिम तारीख तय थी। नगरीय निकायों में 29 सितंबर को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतदान और 3 अक्तूबर को मतगणना प्रस्तावित थी। 
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पंचायत उपचुनाव का कार्यक्रम नहीं बदला
नगरीय निकायों के चुनाव स्थगित किए जाने का असर पंचायत उपचुनाव पर नहीं पड़ा है। पंचायतों में 7 जिला पंचायत सदस्य, 28 जनपद पंचायत सदस्य, 110 सरपंच और 4090 पंच पदों के लिए उपचुनाव होना है। पंचायतों में भी 29 सितंबर को मतदान होगा। सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य के नतीजे 3 अक्तूबर तथा जिला पंचायत सदस्य और पंच पदों के परिणाम 5 अक्तूबर को घोषित किए जाएंगे।
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