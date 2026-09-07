दुबई में एमपी का निवेश अभियान: AI से डिफेंस और फूड प्रोसेसिंग तक ग्लोबल निवेशकों को सीएम मोहन का न्योता

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मध्यप्रदेश अब देश के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के बीच भी अपनी जगह बनाने की कोशिश तेज कर रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के दुबई दौरे के दूसरे दिन प्रदेश के निवेश अवसरों को वैश्विक मंच पर रखा गया। दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित एआईएम कांग्रेस-2026 में मुख्यमंत्री ने निवेशकों को मध्यप्रदेश आने का न्योता दिया और कहा कि राज्य में उद्योग लगाने वालों को सरकार हर स्तर पर सहयोग देगी। मुख्यमंत्री ने निवेशकों के सामने मध्यप्रदेश की सबसे बड़ी ताकत के रूप में उसकी भौगोलिक स्थिति, जमीन, बिजली, पानी, कनेक्टिविटी और उद्योगों के लिए बनाई गई नई नीतियों को रखा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब पारंपरिक उद्योगों के साथ एआई, डेटा सेंटर, ड्रोन, डिफेंस, फार्मास्यूटिकल्स, फूड प्रोसेसिंग और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे नए क्षेत्रों पर भी जोर दिया जा रहा है।