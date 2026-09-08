मध्य प्रदेश: स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में मध्यप्रदेश का जलवा, टॉप-4 में इंदौर, जबलपुर और भोपाल

विज्ञापन

मध्यप्रदेश के तीन शहरों ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2026 में देश के शीर्ष चार शहरों में जगह बनाई है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर दूसरे, जबलपुर तीसरे और भोपाल चौथे स्थान पर रहे। शहरों के वायु गुणवत्ता सुधार और पर्यावरण प्रबंधन के बेहतर प्रदर्शन के चलते उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है। इस श्रेणी में लखनऊ पहले स्थान पर रहा। इंदौर ने लगातार बेहतर वायु गुणवत्ता और पर्यावरण प्रबंधन के प्रयासों के चलते देश में दूसरा स्थान हासिल किया। हालांकि, पिछले साल इंदौर पहले स्थान पर था। इस बार वह एक पायदान नीचे खिसककर दूसरे स्थान पर पहुंचा है। इंदौर के वायु गुणवत्ता प्रबंधन में बेहतर प्रदर्शन के चलते उसे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत 15वें वित्त आयोग की इंसेंटिव ग्रांट भी मिली है। इंदौर में वायु गुणवत्ता की निगरानी, धूल नियंत्रण, स्वच्छ ईंधन, ई-मोबिलिटी, हरित क्षेत्र बढ़ाने और लोगों की भागीदारी जैसे प्रयास किए गए हैं। इन्हीं प्रयासों के चलते शहर ने देश के शीर्ष शहरों में जगह बनाई है।