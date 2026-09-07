मध्यप्रदेश: विदिशा में टाटा मेमोरियल की कीमोथेरेपी यूनिट शुरू, अब मरीजों को इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा मुंबई

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कैंसर के इलाज के लिए बड़े शहरों का रुख करने वाले विदिशा और आसपास के मरीजों के लिए राहत की खबर है। विदिशा मेडिकल कॉलेज में टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई की मदद से तैयार की गई कीमोथेरेपी डे-केयर यूनिट 8 सितंबर से शुरू होने जा रही है। इसका शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और विदिशा सांसद शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और मध्यप्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल की मौजूदगी में होगा। अब तक कीमोथेरेपी और विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह के लिए कई मरीजों को भोपाल, दिल्ली या मुंबई तक जाना पड़ता था। नई यूनिट शुरू होने के बाद विदिशा और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को अपने शहर के नजदीक ही कीमोथेरेपी की सुविधा मिल सकेगी। इससे इलाज के साथ यात्रा, रहने और आने-जाने पर होने वाला अतिरिक्त खर्च भी कम होने की उम्मीद है।