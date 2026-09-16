रीवा में प्रसूता की मौत के बाद बड़ा एक्शन: डॉक्टर बर्खास्त, औषधि निरीक्षक निलंबित; ब्लड सेंटर पर FIR के आदेश

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रीवा में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में शासन स्तर पर बड़ी कार्रवाई हुई है। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज की प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग की सहायक प्राध्यापक डॉ. सोनल अग्रवाल की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। वहीं, प्रसव के दौरान कल्पना मिश्रा की मौत के मामले में रीवा के औषधि निरीक्षक राधेश्याम बट्टी को निलंबित कर दिया गया है। इसी मामले में अथर्व ब्लड सेंटर के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। दोनों मामलों में बुधवार को संबंधित विभागों की ओर से आदेश जारी किए गए हैं।