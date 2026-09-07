मध्य प्रदेश: बंडा जहरीली शराब मामला: मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 4-4 लाख, लापरवाही पर होगी कार्रवाई

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सागर जिले के बंडा में अवैध शराब पीने से हुई मौतों के बाद सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी है। सोमवार को उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज, सागर पहुंचे और वहां भर्ती मरीजों का हाल जाना। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर मृतकों के परिवारों को चार-चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। देवड़ा ने डॉक्टरों और अधिकारियों से मरीजों के इलाज की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि अस्पताल में भर्ती मरीजों के इलाज में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम 24 घंटे उपलब्ध रहे और दवाओं, उपकरणों समेत जरूरी संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाए।