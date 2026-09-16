MP: प्राथमिक शिक्षा में ड्रॉपआउट शून्य, 23 साल में बदली सरकारी स्कूलों की तस्वीर; 3 लाख बच्चे लौटे स्कूल

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मध्य प्रदेश में प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या अब शून्य प्रतिशत तक पहुंच गई है। स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार वर्ष 2002-03 में प्राथमिक स्तर पर ड्रॉपआउट दर 15 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2025-26 में घटकर शून्य हो गई। इसी अवधि में माध्यमिक स्तर की ड्रॉपआउट दर 24.70 प्रतिशत से घटकर 6.2 प्रतिशत रह गई है। सरकार का कहना है कि स्कूलों तक बच्चों की पहुंच बढ़ाने, आर्थिक मदद देने और पढ़ाई को आसान बनाने के लिए चलाई जा रही योजनाओं का इसमें योगदान रहा है। साइकिल, गणवेश, छात्रवृत्ति, लैपटॉप और स्कूटी जैसी योजनाओं के साथ डिजिटल शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर भी जोर दिया गया है।