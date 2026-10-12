एमपी: शिवराज की नाराजगी पर सीएम मोहन बोले- सीएस से रिपोर्ट मांगी है, जल्द दूध का दूध और पानी का पानी होगा

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सीहोर जिले के बुधनी विधानसभा क्षेत्र के कोसमी गांव में आदिवासी परिवारों के मकान तोड़े जाने का मामला अब सरकार और भाजपा संगठन के स्तर तक पहुंच गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि उन्हें मामले की जानकारी मिली है और उन्होंने मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। रविवार को हुई कार्रवाई के बाद शिवराज सिंह चौहान प्रभावित परिवारों के बीच पहुंचे थे और उनके साथ धरने पर बैठ गए थे। उन्होंने कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए प्रभावित परिवारों को राहत देने की बात कही थी। उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर मामले में बात करने की भी बात कही थी। उनके दिल्ली से भोपाल लौटने के बाद इस मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है।