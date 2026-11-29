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राजधानी भोपाल में तंजानिया की एक युवती को होटल में बंधक बनाकर मारपीट और दुष्कर्म किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी भी अफ्रीकी देश के युवक-युवती हैं। पीड़िता की शिकायत पर भोपाल पुलिस ने बंधक बनाकर दुष्कर्म और मारपीट सहित विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी अफ्रीकी युवक-युवती ने पीड़ित युवती को भोपाल में 10 लाख रुपये महीने के सैलरी पैकेज की नौकरी का झांसा देकर भोपाल बुलाया था।