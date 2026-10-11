एमपी: कान्हा में 100 साल बाद लौटे जंगली भैंसे, सीएम ने काजीरंगा से लाए गए आठ भैंसों को बड़े बाड़े में छोड़ा

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मध्यप्रदेश के जंगलों में करीब सौ साल पहले विलुप्त हो चुके जंगली भैंसों की वापसी की उम्मीद अब मजबूत हो रही है। कान्हा टाइगर रिजर्व के सूपखार क्षेत्र में काजीरंगा से लाए गए आठ जंगली भैंसों को छोटे बाड़े से निकालकर 17 हेक्टेयर के बड़े बाड़े में छोड़ा गया है। अब इन्हें यहां के मौसम और वातावरण के अनुकूल बनाने के बाद प्राकृतिक आवास में बसाने की दिशा में काम होगा। वन विभाग ने अगले तीन साल में इस क्षेत्र में 50 जंगली भैंसों को बसाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को आठों भैंसों को बड़े बाड़े में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया का शुभारंभ किया। इनमें छह मादा और दो नर हैं। इन्हें असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से दो चरणों में मध्यप्रदेश लाया गया था। पहले इन्हें एक हेक्टेयर के बाड़े में क्वारंटाइन रखा गया, ताकि वे नए वातावरण में ढल सकें।