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प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को गणवेश खरीदने के लिए 600-600 रुपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव सोमवार को भोपाल के टीटी नगर स्थित आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (मॉडल स्कूल) में आयोजित कार्यक्रम में सिंगल क्लिक से 53 लाख 81 हजार 597 विद्यार्थियों के खातों में कुल 322.89 करोड़ रुपये अंतरित करेंगे। इसके साथ ही कक्षा 7वीं से 12वीं तक की 19 लाख 40 हजार से अधिक छात्राओं को स्वच्छता किट के लिए 300-300 रुपये दिए जाएंगे।