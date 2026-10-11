फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Bhopal News ›   Bhopal: Worm Found in Girls' Hostel Food, Food Safety Department Collects Samples for Testing

भोपाल: कन्या महाविद्यालय के छात्रावास के भोजन में इल्ली मिलने की शिकायत, खाद्य सुरक्षा विभाग ने लिए नमूने

Sun, 11 Oct 2026 08:18 PM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Sun, 11 Oct 2026 08:18 PM IST
सार

भोपाल के पंचशील नगर स्थित शासकीय कन्या महाविद्यालय के छात्रावास में भोजन में इल्ली मिलने की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने निरीक्षण कर सात नमूने जांच के लिए लिए हैं। छात्राओं ने पेयजल, साफ-सफाई और चौकीदारों के व्यवहार से जुड़ी समस्याएं भी बताईं, जिन पर चर्चा के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक होगी।

विज्ञापन
Bhopal: Worm Found in Girls' Hostel Food, Food Safety Department Collects Samples for Testing
भोपाल के छात्रावास के भोजन में इल्ली की शिकायत के बाद जांच करते अधिकारी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राजधानी के पंचशील नगर स्थित शासकीय कन्या महाविद्यालय के छात्रावास में भोजन में इल्ली मिलने की शिकायत के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने निरीक्षण किया। विभाग की टीम ने जांच के लिए अलग-अलग खाद्य पदार्थों के सात नमूने लिए हैं। इनकी प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा विभाग के निरीक्षण के दौरान रसोईघर और वहां रखी खाद्य सामग्री की जांच की गई। विभाग के अनुसार, मौके पर रसोईघर में साफ-सफाई ठीक दिखाई दी और खाद्यान्न सामग्री भी पर्याप्त मात्रा में मिली। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज श्रीवास्तव ने जांच के लिए सात नमूने संकलित किए।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें-  एमपी: नरसिंहपुर को जबलपुर मेट्रोपोलिटन एरिया से जोड़ने की तैयारी, सीएम ने बच्चों को गिफ्ट किया सांदीपनि स्कूल
विज्ञापन


निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने छात्राओं से भी बातचीत की। इस दौरान पेयजल की गुणवत्ता, कमरों की साफ-सफाई और छात्रावास में व्यवहार से जुड़ी समस्याएं सामने आईं। छात्राओं ने चौकीदारों के व्यवहार को लेकर भी अपनी बात रखी। इन शिकायतों के निराकरण के लिए संबंधित विभागों और छात्रावास प्रबंधन के बीच समन्वय की जरूरत बताई गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने छात्रावास की वार्डन मनीषा चौधरी को भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने, खाद्य सामग्री सुरक्षित तरीके से रखने और रसोईघर की नियमित साफ-सफाई के निर्देश दिए हैं। 
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें- एमपी: सीएम का राहुल गांधी पर हमला, बोले- सत्ता के लिए बेचैन, चुनाव आयोग पर आरोप से पहले कांग्रेस इतिहास देखे

कल कलेक्टर की अध्यक्षता में होगी बैठक
मामले और छात्रावास से जुड़ी व्यवस्थाओं पर चर्चा के लिए सोमवार को कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय खाद्य सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक होगी। इसमें आदिवासी कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त प्रशांत आर्य को भी उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। बैठक में संबंधित समस्याओं पर चर्चा कर उनके निराकरण के लिए जरूरी कदम तय किए जाएंगे। खाद्य पदार्थों की जांच रिपोर्ट आने के बाद विभाग नियमानुसार कार्रवाई करेगा। वहीं, पेयजल, साफ-सफाई और अन्य व्यवस्थाओं से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित विभागों को समन्वय करना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed