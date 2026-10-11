भोपाल: कन्या महाविद्यालय के छात्रावास के भोजन में इल्ली मिलने की शिकायत, खाद्य सुरक्षा विभाग ने लिए नमूने

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राजधानी के पंचशील नगर स्थित शासकीय कन्या महाविद्यालय के छात्रावास में भोजन में इल्ली मिलने की शिकायत के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने निरीक्षण किया। विभाग की टीम ने जांच के लिए अलग-अलग खाद्य पदार्थों के सात नमूने लिए हैं। इनकी प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा विभाग के निरीक्षण के दौरान रसोईघर और वहां रखी खाद्य सामग्री की जांच की गई। विभाग के अनुसार, मौके पर रसोईघर में साफ-सफाई ठीक दिखाई दी और खाद्यान्न सामग्री भी पर्याप्त मात्रा में मिली। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज श्रीवास्तव ने जांच के लिए सात नमूने संकलित किए।