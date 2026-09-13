भोपाल में क्राइम: राजधानी में एक साल में 29 फीसदी बढ़ा अपराध, माइनर क्राइम में 66 फीसदी का उछाल

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मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में कानून-व्यवस्था और अपराध पर नियंत्रण के दावों के बीच अपराध का ग्राफ तेजी से ऊपर चढ़ा है। बीते एक साल में शहर में दर्ज होने वाले कुल अपराधों की संख्या में 29 प्रतिशत का बड़ा इजाफा दर्ज किया गया है। 30 अगस्त तक के आंकड़ों की तुलना करें तो साल 2025 में जहां कुल 12,721 मामले दर्ज किए गए थे, वहीं 2026 में यह आंकड़ा 16,425 के पार पहुंच गया। यानी 3,704 से अधिक नए मामले दर्ज हुए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात छोटे-मोटे अपराधों में देखी जा रही है, जिनमें 66 प्रतिशत तक का उछाल आया है।