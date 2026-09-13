भोपाल मेट्रो की समय-सारणी मंगलवार से बदलेगी, शाम के व्यस्त समय में हर 15 मिनट में मिलेगी ट्रेन

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राजधानी में सोमवार से शनिवार तक मेट्रो का संचालन सुबह 11:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक पहले की तरह जारी रहेगा, लेकिन अलग-अलग समय में ट्रेनों के बीच अंतराल तय किया गया है। नई व्यवस्था में सुबह 11:30 बजे से शाम 5 बजे तक हर 30 मिनट में मेट्रो मिलेगी, जबकि शाम 5 बजे से 7:30 बजे तक हर 15 मिनट के अंतराल पर मेट्रो सेवा उपलब्ध रहेगी। इस तरह शाम के व्यस्त समय में यात्रियों को ट्रेन के लिए ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा।