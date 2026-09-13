भोपाल मेट्रो की समय-सारणी मंगलवार से बदलेगी, शाम के व्यस्त समय में हर 15 मिनट में मिलेगी ट्रेन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Sun, 13 Sep 2026 06:46 PM IST
सार
राजधानी में मेट्रो ट्रेन की सेवा समय-सारणी में आंशिक बदलाव किया गया है। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की नई समय-सारणी 15 सितंबर मंगलवार से लागू होगी।
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विस्तार
राजधानी में सोमवार से शनिवार तक मेट्रो का संचालन सुबह 11:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक पहले की तरह जारी रहेगा, लेकिन अलग-अलग समय में ट्रेनों के बीच अंतराल तय किया गया है। नई व्यवस्था में सुबह 11:30 बजे से शाम 5 बजे तक हर 30 मिनट में मेट्रो मिलेगी, जबकि शाम 5 बजे से 7:30 बजे तक हर 15 मिनट के अंतराल पर मेट्रो सेवा उपलब्ध रहेगी। इस तरह शाम के व्यस्त समय में यात्रियों को ट्रेन के लिए ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
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सुभाष नगर से 11:30 बजे पहली ट्रेन
सोमवार से शनिवार के बीच सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से पहली ट्रेन सुबह 11:30 बजे रवाना होगी। एम्स मेट्रो स्टेशन से पहली मेट्रो दोपहर 12 बजे चलेगी। वहीं सुभाष नगर से अंतिम मेट्रो शाम 7 बजे और एम्स स्टेशन से अंतिम ट्रेन शाम 7:30 बजे रवाना होगी।
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रविवार और छुट्टी के दिन रात 8:30 तक सेवा
रविवार और सार्वजनिक अवकाश के दिनों में मेट्रो का संचालन बढ़े हुए समय तक होगा। इन दिनों सेवा सुबह 11:30 बजे से रात 8:30 बजे तक जारी रहेगी। सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक ट्रेन हर 30 मिनट में मिलेगी। इसके बाद दोपहर 1 बजे से रात 8:30 बजे तक मेट्रो हर 15 मिनट के अंतराल पर संचालित होगी।
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सुभाष नगर से 11:30 बजे पहली ट्रेन
सोमवार से शनिवार के बीच सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से पहली ट्रेन सुबह 11:30 बजे रवाना होगी। एम्स मेट्रो स्टेशन से पहली मेट्रो दोपहर 12 बजे चलेगी। वहीं सुभाष नगर से अंतिम मेट्रो शाम 7 बजे और एम्स स्टेशन से अंतिम ट्रेन शाम 7:30 बजे रवाना होगी।
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रविवार और छुट्टी के दिन रात 8:30 तक सेवा
रविवार और सार्वजनिक अवकाश के दिनों में मेट्रो का संचालन बढ़े हुए समय तक होगा। इन दिनों सेवा सुबह 11:30 बजे से रात 8:30 बजे तक जारी रहेगी। सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक ट्रेन हर 30 मिनट में मिलेगी। इसके बाद दोपहर 1 बजे से रात 8:30 बजे तक मेट्रो हर 15 मिनट के अंतराल पर संचालित होगी।