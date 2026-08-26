यूपी: अंबेडकरनगर में बारिश बनी काल, आकाशीय बिजली से दो की मौत, महिला झुलसी; कमर तक भरा पानी

जलभराव के बीच आवागमन में दुश्वारियां

बुधवार दोपहर हुई बारिश के बाद अकबरपुर नगर पालिका क्षेत्र में कई स्थानों पर पानी भर गया। टांडा मार्ग स्थित महमदपुर की ओर जाने वाले रास्ते में पानी भर गया। इससे लोगों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा। रेलवे ओवरब्रिज के नीचे बारिश के बाद पानी भर गया। इससे ओवरब्रिज के नीचे लगी दुकानें पानी में डूब गईं। वहीं, रास्ते में पानी भरने से लोगों को निकलने में असुविधा हो रही है।



अयोध्या मार्ग, गांधीनगर, रोडवेज बस स्टैंड परिसर में भी जलभराव की समस्या रही। जलालपुर संवाद के अनुसार नगर के पांडेय कॉलोनी, जाफराबाद व विकासनगर में जलभराव से लोगों की परेशानी बढ़ गई है और कई घरों में पानी घुसने से जहरीले जीव-जंतुओं का खतरा बना हुआ है।



आलापुर संवाद के अनुसार रामनगर चौक सब्जी मंडी में नालियों पर अतिक्रमण और सफाई के अभाव में बुधवार की बारिश का पानी सड़क पर भर गया, जिससे राहगीरों व वाहन चालकों को परेशानी हुई। शिकायतों के बावजूद जलनिकासी व्यवस्था दुरुस्त न होने से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। विद्युतनगर संवाद के अनुसार टांडा विकासखंड परिसर में हल्की बारिश होते ही जलभराव की समस्या खड़ी हो जाती है। जलनिकासी स्थल पर शौचालय निर्माण से पानी का रास्ता बाधित होने के कारण ग्रामीणों और कर्मचारियों को परेशानी उठानी पड़ रही है।