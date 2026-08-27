Ambedkar Nagar News: बहनें आज भाई की कलाई पर बांधेंगी प्यार

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शहजादपुर बाजार में राखी की दुकानों पर सबसे अधिक भीड़ रही। रंग-बिरंगी और नए डिजाइन की राखियां बहनों को आकर्षित करती रहीं। बच्चों के लिए कार्टून व खिलौने वाली राखियों के साथ युवाओं के लिए आकर्षक डिजाइन की राखियों की मांग रही। बहनों ने भाइयों की पसंद को ध्यान में रखते हुए राखियां खरीदीं, वहीं भाइयों ने भी बहनों के लिए उपहार पसंद किए।टांडा मार्ग पर मिठाई की दुकानों पर देर शाम तक ग्राहकों की कतार लगी रही। पर्व को देखते हुए दुकानदारों ने विभिन्न प्रकार की मिठाइयों के साथ सूखे मेवे और आकर्षक गिफ्ट पैक तैयार किए हैं। कपड़ा बाजार में साड़ी, सूट और अन्य परिधानों की खरीदारी के लिए महिलाओं की भीड़ रही। गिफ्ट सेंटरों पर भाई बहनों के लिए पसंदीदा उपहार तलाशते नजर आए।दूर रहने वाली बहनें पहुंचीं मायकेरक्षाबंधन को लेकर दूर रहने वाली बहनों ने भी घर पहुंचने की तैयारी पूरी कर ली। कई बहनें बृहस्पतिवार को ही मायके पहुंच गईं, जबकि कुछ शुक्रवार सुबह पहुंचेंगी। घरों में भी पर्व की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शुक्रवार को बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधेंगी और भाई उन्हें उपहार देकर स्नेह जताएंगे।कारोबार बेहतर रहने की उम्मीदकपड़ा कारोबारी मो. मोअज्जम और विनोद ने बताया कि रक्षाबंधन को लेकर इस बार ग्राहकों की अच्छी भीड़ रही। मिठाई कारोबारी रवि चंदानी और बलबीर जायसवाल ने बताया कि मांग को देखते हुए सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक मिठाई तैयार कराई गई है। राखी कारोबारी अनमोल और मोहन के अनुसार, नई डिजाइन की राखियों की मांग अधिक रही।यह रहेगा शुभ मुहूर्तपंडित उत्कर्ष त्रिपाठी के अनुसार, 28 अगस्त को सुबह 5:57 बजे से 9:48 बजे तक राखी बांधने का शुभ समय रहेगा। करीब तीन घंटे 51 मिनट की इस अवधि में सुबह 7:33 से 9:10 बजे तक लाभ मुहूर्त और 9:10 से 9:48 बजे तक अमृत-सर्वोत्तम मुहूर्त रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन अवधियों में राखी बांधना शुभ माना जाता है। इस दौरान भद्रा की बाधा भी नहीं रहेगी।