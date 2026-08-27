Ambedkar Nagar News: स्वाइन फ्लू पर स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ाई सतर्कता

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सीएमओ प्रमोद कुमार ने बताया कि मौसम बदलने के साथ बुखार, खांसी, गले में खराश और सांस संबंधी दिक्कत वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है। अस्पतालों में आने वाले मरीजों पर नजर रखी जा रही है। चिकित्सकों को स्वाइन फ्लू के संभावित लक्षणों वाले मरीजों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल शासन के दिशा-निर्देशों का इंतजार है। निर्देश मिलते ही अस्पतालों में जांच और उपचार की तैयारियां तेज की जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, जिले में अभी स्वाइन फ्लू का कोई विशेष अभियान शुरू नहीं हुआ है।स्वाइन फ्लू के लक्षण और बचावतेज बुखार, खांसी, गले में खराश, शरीर में दर्द, सिरदर्द और कमजोरी स्वाइन फ्लू के प्रमुख लक्षण हैं। सांस लेने में परेशानी या हालत बिगड़ने पर तत्काल चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए। लोगों को भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। हाथों की स्वच्छता बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। लक्षण दिखाई देने पर बिना चिकित्सकीय सलाह के दवा न लें।