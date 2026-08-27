Ambedkar Nagar News: इंटरनेशनल मानकों पर तैयार होगा एकलव्य स्टेडियम का बैडमिंटन हाॅल

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आधुनिकीकरण के तहत खेल सतह के साथ हाल के आंतरिक ढांचे को भी बेहतर किया जाएगा। मौजूदा शेड की जगह फाल सीलिंग लगाने और प्रकाश व्यवस्था को आधुनिक बनाने का प्रस्ताव है। इससे खिलाड़ियों को अभ्यास और प्रतियोगिताओं के दौरान बेहतर माहौल मिल सकेगा। खिलाड़ियों और प्रतियोगिताओं से जुड़े अधिकारियों के लिए पार्किंग विकसित करने का काम भी प्रस्ताव में शामिल है। बड़े आयोजनों के दौरान इससे वाहनों की व्यवस्था सुगम होगी।जिला क्रीड़ा अधिकारी डॉ. मंजूर आलम अंसारी ने बताया कि यूपी आरएनएस ने प्रस्तावित कार्यों का एस्टीमेट बनाकर खेल निदेशालय को भेज दिया है। विभागीय स्वीकृति मिलने के बाद कार्य की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।बड़े आयोजनों की बढ़ेंगी संभावनाएंटेराफ्लेक्स कोर्ट तैयार होने के बाद खिलाड़ियों को अभ्यास और प्रतियोगिताओं के लिए आधुनिक खेल सतह मिलेगी। इससे स्टेडियम में राष्ट्रीय स्तर समेत बड़े बैडमिंटन आयोजनों की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। हाल में इसी परिसर में पुलिस विभाग की जोनल बैडमिंटन प्रतियोगिता भी आयोजित हो चुकी है।