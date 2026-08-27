Ambedkar Nagar News: रक्षाबंधन की भीड़ से बेपटरी हुआ यातायात

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सुबह दिन चढ़ने के साथ रोडवेज बस स्टैंड के ओवरब्रिज से तहसील तिराहा की ओर वाहनों की कतार लगनी शुरू हो गई। कुछ ही देर में शहजादपुर और अयोध्या मार्ग भी जाम की चपेट में आ गए। बसखारी मार्ग पर भी वाहनों की रफ्तार थम गई। वहीं, टांडा में डाक बंगले के पास दिनभर रुक-रुककर जाम लगता रहा।यातायात व्यवस्था संभालने के लिए पुलिसकर्मी सड़कों पर तैनात रहे। जवान वाहन चालकों को आगे बढ़ने का इशारा करने के साथ सड़क किनारे खड़े वाहनों को हटाने में जुटे रहे। इसके बावजूद वाहनों का दबाव इतना अधिक था कि पुलिस की कोशिशें नाकाफी साबित हुईं। कुछ देर के लिए यातायात सामान्य होता, लेकिन चंद मिनट बाद ही फिर वाहनों की लंबी कतार लग जाती।शॉर्टकट भी नहीं आया काममुख्य मार्गों पर जाम में फंसे लोगों ने गलियों का रुख किया, लेकिन वहां भी वाहनों की भीड़ बढ़ गई। एलआईसी वाली गली, फ्लाईओवर के नीचे मीरानपुर जाने वाली गली और स्टेशन मार्ग समेत कई संपर्क रास्तों पर भी जाम की स्थिति बन गई। संकरी गलियों में एक साथ बड़ी संख्या में वाहन पहुंचने से कई जगह आमने-सामने वाहन फंस गए। इससे पैदल राहगीरों को भी परेशानी हुई। महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे जाम के बीच परेशान नजर आए।कागजों में सिमटीं जाम से निजात की योजनाएंशहर में जाम की समस्या नई नहीं है। अतिक्रमण, सड़क किनारे अवैध पार्किंग और पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था का अभाव इसके प्रमुख कारण हैं। प्रशासन की ओर से समय-समय पर अतिक्रमण हटाने और यातायात व्यवस्था सुधारने के दावे किए जाते रहे हैं। सार्वजनिक पार्किंग और बाजारों में व्यवस्थित पार्किंग की योजनाओं की भी चर्चा होती है, लेकिन धरातल पर स्थिति में अपेक्षित बदलाव नहीं आया है। यही कारण है कि त्योहारों के दौरान बाजारों में भीड़ बढ़ते ही शहर की सड़कें जाम से जूझने लगती हैं और लोगों को घंटों परेशानी उठानी पड़ती है।ज्यादा भीड़ से बढ़ी मुश्किलशहर में यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त ड्यूटी लगाई गई है। वाहनों का दबाव अधिक होने के कारण समस्या आई। पुलिसकर्मी यातायात सुचारु कराने में लगातार जुटे रहे। - नितीश कुमार तिवारी, सीओ सिटी