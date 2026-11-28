{"_id":"6b0ab881a37cd491c305822e","slug":"big-news-from-up-demand-for-separate-reservation-for-sc-st-women-sp-opposes-delimitation-2026-11-28","type":"story","status":"publish","title_hn":"UP Big News: 'एससी-एसटी महिलाओं को मिले अलग आरक्षण', परिसीमन के खिलाफ सपा, नमो घाट पर संस्कृति का संगम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

UP Big News: 'एससी-एसटी महिलाओं को मिले अलग आरक्षण', परिसीमन के खिलाफ सपा, नमो घाट पर संस्कृति का संगम

अमर उजाला नेटववर्क, लखनऊ Published by: Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Sat, 28 Nov 2026 05:16 PM IST

सार परिसीमन के मुद्दे को लेकर यूपी में सियासी वार-पलटवार काफी तेज हो गया है। मायावती ने एससी-एसटी महिलाओं को अलग से आरक्षण की मांग की जबकि सपा ने परिसीमन का विरोध किया है। वहीं, सीएम योगी ने कहा कि इससे संसद विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या में वृद्धि होगी। शनिवार से वाराणसी में काशी-तमिल संगमम का शुभारंभ हो गया। वहीं, मुरादाबाद में हुए भीषण हादसे में चार लोगों की मौत हो गई। पढ़ें प्रदेश की बड़ी खबरें

विज्ञापन