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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 27 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 27 Nov 2026 01:30 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 01:30 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
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लाइव अपडेट
01:29 AM, 27-Nov-2026
Sambhal News: यूपी बोर्डः परीक्षा से पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के कर्मियों का होगा सत्यापनयूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा से पहले माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के डाटा का सत्यापन किया जाएगा। और पढ़ें
01:29 AM, 27-Nov-2026
Shahjahanpur News: पुरानी सड़कों का निर्माण अधूरा, 184 और सड़कों के वर्कऑर्डर जारीशाहजहांपुर। राज्य सेक्टर योजना के तहत नगर निगम में प्रथम चरण की 108 सड़कों का निर्माण धीमी गति से चल रहा है। और पढ़ें
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01:29 AM, 27-Nov-2026
Kushinagar News: आठ विद्यालयों के सामने न स्पीड ब्रेकर, न जेब्रा क्रॉसिंग, खतरे में नौनिहालआठ विद्यालयों के सामने न स्पीड ब्रेकर, न जेब्रा क्रॉसिंग, खतरे में नौनिहाल और पढ़ें
01:29 AM, 27-Nov-2026
Fatehpur News: ट्रैक्टर निकालने के विवाद में युवक पर कुल्हाड़ी से हमलाट्रैक्टर निकालने के विवाद में युवक पर कुल्हाड़ी से हमला और पढ़ें
01:29 AM, 27-Nov-2026
Amethi News: निबंध में रिया ने मारी बाजीstudent in amethi और पढ़ें
01:28 AM, 27-Nov-2026
Shahjahanpur News: कृभको में यूरिया उत्पादन क्षमता बढ़ाने को केंद्र की मंजूरी, नौ हजार करोड़ का होगा निवेशशाहजहांपुर। जनपद स्थित कृभको फर्टिलाइजर लिमिटेड में यूरिया उत्पादन क्षमता बढ़ाने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। और पढ़ें
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01:28 AM, 27-Nov-2026
Fatehpur News: घर की कुंडी काटकर 15 लाख के जेवर चोरीघर की कुंडी काटकर 15 लाख के जेवर चोरी और पढ़ें
01:28 AM, 27-Nov-2026
Ghazipur News: सहालग में मौर, टोपी, शेरवानी माला की खरीदारी कर रहे लोगPeople shopping for wedding headgear (maur), caps, sherwanis, and garlands during the wedding season. और पढ़ें
01:28 AM, 27-Nov-2026
Shravasti News: मालवाहक वाहनों में ढो रहे सवारियांमालवाहक वाहनों में ढो रहे सवारियां और पढ़ें
01:28 AM, 27-Nov-2026