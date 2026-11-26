लखनऊ: वीरान पड़े सहारा शहर में लगी भीषण आग, इलाके में अफरातफरी; दमकल की गाड़ियां बुझाने में जुटीं
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Thu, 26 Nov 2026 08:18 PM IST
सार
लखनऊ में लंबे समय से वीरान पड़े सहारा शहर में भीषण आग लगने से इलाके में अफरातफरी मच गई। आग की लपटें और धुआं दूर तक दिखाई दिया। दमकल की गाड़ियां मौके पर आग बुझाने में जुटी हैं। आगे पढ़ें पूरा अपडेट...
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विस्तार
राजधानी लखनऊ में गोमती नगर स्थित लंबे समय से वीरान पड़े सहारा शहर में भीषण आग लग गई। आग की लपटें और धुएं का गुबार उठने से इलाके में हलचल मच गई। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। फिलहाल आग लगने के कारण और किसी के हताहत होने की जानकारी की पुष्टि नहीं है।
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