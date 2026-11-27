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दिल्ली, लखनऊ और कानपुर समेत प्रमुख मार्गों पर बसों के इंतजार में यात्री घंटों डिपो में बैठे रहे। बसें नहीं मिलने पर कई लोगों को निजी बसों और टैक्सी से अधिक किराया देकर सफर करना पड़ा।डिपो में पहले से ही बसों की सीमित उपलब्धता थी। कुछ बसें खराब होने के कारण संचालन प्रभावित था। ऐसे में एक साथ 50 बसें गोंडा भेजे जाने से स्थानीय मार्गों पर वाहनों की कमी हो गई। इसका असर यात्रियों की आवाजाही के साथ डिपो की दैनिक आय पर भी पड़ा।एआरएम कल्पना श्रीवास्तव ने बताया कि डिपो में उपलब्ध बसों से संचालन कराया जा रहा है। यात्रियों को परेशानी न हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि, शुक्रवार को भी 50 बसों की अनुपलब्धता के कारण यात्रियों को बसों की कमी का सामना करना पड़ सकता है।र