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कलक्ट्रेट : भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला स्वच्छता समिति की बैठक कलक्ट्रेट में शाम 4 बजे।

प्रतियोगिता :

स्टेडियम : प्रदेश स्तरीय कबड़्डी प्रतियोगिता का आयोजन महारानी अहिल्याबाई होल्कर स्पोर्ट्स स्टेडियम में सुबह 10 बजे।

आर्ट गेलेजा :

एएमयू : फाइन आर्ट डिपार्टमेंट में कला को समर्पित महोत्सव आर्ट गेलेजा का आयोजन सुबह 10 बजे।

क्रिकेट मैच :



महेश्वर इंटर कॉलेज के मैदान पर वार्ष्णेय क्रिकेट क्लब की ओर से टी-10 चैंपियनशिप सुबह 10 बजे।

बैठक :