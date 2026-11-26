{"_id":"6b086e341707a1903403c72f","slug":"up-man-beats-elder-brother-to-death-with-a-stick-in-shamli-incident-followed-an-argument-2026-11-26","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"यूपी: शामली में बड़े भाई की डंडे से पीटकर हत्या, पहले खाना न देने पर भड़का, कहासुनी के बाद की वारदात; गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शामली के चौसाना में खाने को लेकर हुए विवाद में छोटे भाई पंकज ने बड़े भाई शनि पर डंडे से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल शनि को परिजन करनाल के अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। विज्ञापन



Trending Videos

चौसाना में शनि और उसका छोटा भाई पंकज बृहस्पतिवार रात करीब साढ़े नौ बजे खाना खाने बैठे थे। पहले शनि को खाना परोसा गया, तो पंकज इस बात पर भड़क गया। उसने कहा कि हमेशा पहले इसे ही खाना दिया जाता है। इस पर दोनों भाइयों के बीच कहासुनी हो गई।



विज्ञापन

विज्ञापन

गुस्से में आकर पंकज ने शनि के सिर में डंडा मार दिया। शनि लहूलुहान होकर गिर पड़ा। इसके बाद घर में शोर मच गया। परिजनों ने शनि को उठाया और अस्पताल ले गए। उपचार के दौरान शनि की मौत हो गई।

