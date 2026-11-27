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गांव के रविंदर सिंह ने बताया कि दो दिनों से रात में किसी जंगली जानवर की आवाज सुनाई दे रही है। वहीं, पंकज सिंह के अनुसार, बुधवार रात करीब सात बजे खेत की सिंचाई करने के बाद वह ट्रैक्टर से घर लौट रहे थे। विज्ञापन

इसी दौरान करीब पांच फीट लंबा एक जानवर अचानक ट्रैक्टर के सामने आ गया। हॉर्न बजाने पर वह वहां से भाग गया। घटना की जानकारी आसपास के गांवों में फैलने के बाद ग्रामीण खेतों की ओर जाने से बच रहे हैं। अमरजीत सिंह, विनोद और महेश समेत अन्य ग्रामीणों ने वन विभाग से जानवर की तलाश कर उसकी पहचान करने और उसे पकड़ने की मांग की है। गांव के रविंदर सिंह ने बताया कि दो दिनों से रात में किसी जंगली जानवर की आवाज सुनाई दे रही है। वहीं, पंकज सिंह के अनुसार, बुधवार रात करीब सात बजे खेत की सिंचाई करने के बाद वह ट्रैक्टर से घर लौट रहे थे।इसी दौरान करीब पांच फीट लंबा एक जानवर अचानक ट्रैक्टर के सामने आ गया। हॉर्न बजाने पर वह वहां से भाग गया। घटना की जानकारी आसपास के गांवों में फैलने के बाद ग्रामीण खेतों की ओर जाने से बच रहे हैं। अमरजीत सिंह, विनोद और महेश समेत अन्य ग्रामीणों ने वन विभाग से जानवर की तलाश कर उसकी पहचान करने और उसे पकड़ने की मांग की है।

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टिनिच। गौर थाना क्षेत्र के टिनिच पुलिस चौकी अंतर्गत बैरवा गांव में गन्ने के खेत में जंगली जानवर दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत है। पिछले दो दिनों से रात में जानवर की आवाज सुनाई देने और बुधवार रात ट्रैक्टर के सामने अचानक उसके आ जाने से लोग सहमे हुए हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में सर्च अभियान चलाकर जानवर की पहचान करने की मांग की है।