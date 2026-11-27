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जेएन मेडिकल कॉलेज के न्यूरोसर्जरी विभाग में इस आधुनिक तकनीक में विशेषज्ञता बढ़ाने के लिए दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला हुई। इसमें देशभर के न्यूरोसर्जनों को शवों पर पांच तरह की एंडोस्कोपिक प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण दिया गया। प्रो. एमएफ हुदा ने बताया कि एंडोस्कोपिक स्पाइनल सर्जरी से मांसपेशियों को कम नुकसान और कम असुविधा होती है। डॉ. आरएम शर्मा ने कहा कि शव-आधारित प्रशिक्षण से न्यूरोसर्जनों को रीढ़ की संरचना समझने का व्यावहारिक अनुभव मिलता है। प्रो. मजहर अब्बास ने बताया कि जेएन मेडिकल कॉलेज का न्यूरोसर्जरी विभाग उत्तर भारत के अग्रणी केंद्रों में से एक है।तकनीक के लाभ और प्रशिक्षणयह तकनीक ऑपरेशन के बाद मरीज की असुविधा कम करने में सहायक है। इससे रिकवरी में भी मदद मिलती है और अस्पताल में रुकने का समय घटता है। सर्जरी की तकनीक का चयन मरीज की बीमारी और उसकी स्थिति के अनुसार ही होता है। कार्यशाला में प्राचार्य प्रो. अंजुम परवेज, डॉ. अहमद अंसारी और डॉ. सुयश सिंह भी मौजूद रहे।