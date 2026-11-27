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उपनिदेशक मंडी निर्माण आजाद सोनकर के अनुसार अलीगढ़ के अलावा खैर, छर्रा, हाथरस, एटा, अवागढ़, कासगंज और गंजडुंडवारा क्षेत्र में भी सड़क एवं अन्य संपर्क मार्गों की मरम्मत कराई जाएगी। इन कार्यों में विभिन्न मंडी क्षेत्रों के मार्गों की मरम्मत, गड्ढों को भरने और आवागमन योग्य बनाने के काम शामिल हैं।अलीगढ़ में राजावाला रजबहा से भूरिया की गढ़ी तक मार्ग की मरम्मत पर 12.58 लाख रुपये, गोंडा मार्ग से हसनगढ़ मार्ग की मरम्मत पर 33.11 लाख रुपये और जलाली-बहादुरपुर मार्ग पर 23.50 लाख रुपये खर्च होंगे। पिलौना से बीरपुर छबीलगढ़ी मार्ग की मरम्मत के लिए 53.59 लाख रुपये खर्च होंगे। उन्होंने बताया कि सड़कों की मरम्मत होने से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा बेहतर होगी।