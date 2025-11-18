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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 6 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार

Fri, 06 Nov 2026 12:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 06 Nov 2026 12:30 AM IST
खास बातें

UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

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UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 6 November 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

लाइव अपडेट

12:29 AM, 06-Nov-2026

Deoria News: बाघ एक्सप्रेस से अंग्रेजी शराब बरामद

Foreign liquor seized from Bagh Express और पढ़ें
12:29 AM, 06-Nov-2026

Sitapur News: लंका दहन करने के जीवंत मंचन ने किया रोमांचित

लंका दहन करने के जीवंत मंचन ने किया रोमांचित और पढ़ें
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12:29 AM, 06-Nov-2026

भाजपा सरकार लोकतंत्र की दुश्मन : लीलावती

BJP government is an enemy of democracy: Leelavati और पढ़ें
12:29 AM, 06-Nov-2026

Bahraich News: कार की टक्कर से बेटे की मौत, पिता घायल

कार की टक्कर से बेटे की मौत, पिता घायल और पढ़ें
12:29 AM, 06-Nov-2026

Deoria News: पटाखों के धुएं से बढ़ सकती है अस्थमा मरीजों की परेशानी

Smoke from firecrackers can increase difficulties for asthma patients. और पढ़ें
12:28 AM, 06-Nov-2026

Sitapur News: डायवर्जन प्लान से रोके वाहन, जाम से राहत

डायवर्जन प्लान से रोके वाहन, जाम से राहत और पढ़ें
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12:28 AM, 06-Nov-2026

Sultanpur News: डीएम ने 10 विजेता खिलाड़ियों को दिए मेडल

डीएम ने 10 विजेता खिलाड़ियों को दिए मेडल और पढ़ें
12:28 AM, 06-Nov-2026

Ayodhya News: दीपोत्सव में 25 एलईडी वैन, 20 डिस्प्ले बोर्ड लगेंगे

दीपोत्सव में 25 एलईडी वैन, 20 डिस्प्ले बोर्ड लगेंगे और पढ़ें
12:27 AM, 06-Nov-2026

Ayodhya News: हाईवे पर ट्रैक्टर-ट्रॉली से भिड़ी बाइक, दो घायल

हाईवे पर ट्रैक्टर-ट्रॉली से भिड़ी बाइक, दो घायल और पढ़ें
12:27 AM, 06-Nov-2026

Deoria News: सड़कों का निर्माण पूरा कराएं अफसर

Officers should ensure the completion of road construction. और पढ़ें
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