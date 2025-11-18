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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 6 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 06 Nov 2026 12:30 AM IST
Updated Fri, 06 Nov 2026 12:30 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
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लाइव अपडेट
12:29 AM, 06-Nov-2026
Deoria News: बाघ एक्सप्रेस से अंग्रेजी शराब बरामदForeign liquor seized from Bagh Express और पढ़ें
12:29 AM, 06-Nov-2026
Sitapur News: लंका दहन करने के जीवंत मंचन ने किया रोमांचितलंका दहन करने के जीवंत मंचन ने किया रोमांचित और पढ़ें
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12:29 AM, 06-Nov-2026
भाजपा सरकार लोकतंत्र की दुश्मन : लीलावतीBJP government is an enemy of democracy: Leelavati और पढ़ें
12:29 AM, 06-Nov-2026
Bahraich News: कार की टक्कर से बेटे की मौत, पिता घायलकार की टक्कर से बेटे की मौत, पिता घायल और पढ़ें
12:29 AM, 06-Nov-2026
Deoria News: पटाखों के धुएं से बढ़ सकती है अस्थमा मरीजों की परेशानीSmoke from firecrackers can increase difficulties for asthma patients. और पढ़ें
12:28 AM, 06-Nov-2026
Sitapur News: डायवर्जन प्लान से रोके वाहन, जाम से राहतडायवर्जन प्लान से रोके वाहन, जाम से राहत और पढ़ें
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12:28 AM, 06-Nov-2026
Sultanpur News: डीएम ने 10 विजेता खिलाड़ियों को दिए मेडलडीएम ने 10 विजेता खिलाड़ियों को दिए मेडल और पढ़ें
12:28 AM, 06-Nov-2026
Ayodhya News: दीपोत्सव में 25 एलईडी वैन, 20 डिस्प्ले बोर्ड लगेंगेदीपोत्सव में 25 एलईडी वैन, 20 डिस्प्ले बोर्ड लगेंगे और पढ़ें
12:27 AM, 06-Nov-2026
Ayodhya News: हाईवे पर ट्रैक्टर-ट्रॉली से भिड़ी बाइक, दो घायलहाईवे पर ट्रैक्टर-ट्रॉली से भिड़ी बाइक, दो घायल और पढ़ें
12:27 AM, 06-Nov-2026