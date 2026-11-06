यूपी: दो आईएएस असफरों का तबादला, भवानी सिंह खंगारौत बने गन्ना आयुक्त, मिनिष्ती एस को सचिव वित्त की जिम्मेदारी
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Fri, 06 Nov 2026 01:13 PM IST
सार
उत्तर प्रदेश सरकार ने दो आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया है। भवानी सिंह खंगारौत को गन्ना आयुक्त बनाया गया है, जबकि मिनिष्ती एस को सचिव वित्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शासन स्तर पर हुए इस प्रशासनिक फेरबदल के बाद दोनों अधिकारी अपने नए विभागों का कार्यभार संभालेंगे।
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विस्तार
उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर दो आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है। भवानी सिंह खंगारौत को गन्ना आयुक्त बनाया गया है, जबकि मिनिष्ती एस को सचिव वित्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस फेरबदल के साथ दोनों अधिकारियों को नई तैनाती दी गई है।
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नई जिम्मेदारियों के तहत गन्ना विभाग की कमान भवानी सिंह खंगारौत संभालेंगे। वहीं, मिनिष्ती एस वित्त विभाग में सचिव के रूप में कार्यभार देखेंगी। शासन स्तर पर हुए इस बदलाव के बाद दोनों विभागों में नई जिम्मेदारियों के अनुरूप कामकाज आगे बढ़ेगा।
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