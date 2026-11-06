यूपी: दो आईएएस असफरों का तबादला, भवानी सिंह खंगारौत बने गन्ना आयुक्त, मिनिष्ती एस को सचिव वित्त की जिम्मेदारी

उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर दो आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है। भवानी सिंह खंगारौत को गन्ना आयुक्त बनाया गया है, जबकि मिनिष्ती एस को सचिव वित्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस फेरबदल के साथ दोनों अधिकारियों को नई तैनाती दी गई है।

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नई जिम्मेदारियों के तहत गन्ना विभाग की कमान भवानी सिंह खंगारौत संभालेंगे। वहीं, मिनिष्ती एस वित्त विभाग में सचिव के रूप में कार्यभार देखेंगी। शासन स्तर पर हुए इस बदलाव के बाद दोनों विभागों में नई जिम्मेदारियों के अनुरूप कामकाज आगे बढ़ेगा।