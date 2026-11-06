बाराबंकी: शाम को थाने में तहरीर देकर लौटा, रात में पीटकर मार डाला, पानी बहने के विवाद में दोबारा भिड़े पक्ष

बाराबंकी जिले के त्रिवेदीगंज के लोनीकटरा थाना क्षेत्र के त्रिलोकपुर गांव में बृहस्पतिवार रात दरवाजे के सामने पानी बहने के विवाद में रज्जू उर्फ राजू (50) की पीटकर हत्या कर दी गई। शाम को ही राजू ने थाने पहुंचकर मारपीट की शिकायत की थी। आरोप है कि पुलिस ने उसे घर भेज दिया और जांच का भरोसा दिया। रात करीब 10 बजे फिर विवाद हुआ और मारपीट में राजू की जान चली गई। उसकी पत्नी माया और छोटा भाई जमुना प्रसाद भी घायल हो गए।

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