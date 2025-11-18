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Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 5 November 2026

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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 5 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार

Thu, 05 Nov 2026 02:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:00 AM IST
खास बातें

UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

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UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 5 November 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

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02:00 AM, 05-Nov-2026

फसलों के लिए मैग्निशियम खाद लाभकारी : मुकेश जैन

Magnesium fertilizer is beneficial for crops: Mukesh Jain और पढ़ें
01:59 AM, 05-Nov-2026

Basti News: रेडक्रॉस की गतिविधियों को गति देंगी पांच उपसमितियां

रेडक्रॉस सोसाइटी की कार्यकारिणी बैठक में संगठन की गतिविधियों को विस्तार देने के लिए पांच उपसमितियों का गठन किया गया। और पढ़ें
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01:59 AM, 05-Nov-2026

Chandauli News: 6.10 करोड़ से होगा कंदवा-ककरैत मार्ग का चौड़ीकरण

Kandwa-Kakrait road to be widened at a cost of 6.10 crore और पढ़ें
01:59 AM, 05-Nov-2026

Barabanki News: सुनाया गया भरत के त्याग और भक्ति का प्रसंग

सुनाया गया भरत के त्याग और भक्ति का प्रसंग और पढ़ें
01:59 AM, 05-Nov-2026

Mau News: वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के गुर बताए

Shared tips for scientific farming और पढ़ें
01:59 AM, 05-Nov-2026

Jaunpur News: शहर में तीन स्थानों पर लगेंगी पटाखे की दुकानें

Firecracker stalls will be set up at three locations in the city. और पढ़ें
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01:59 AM, 05-Nov-2026

Bhadohi News: हवाओं में नमी बढ़ने से बह-शाम हो रहा हल्की ठंड का अहसास

Increased humidity in the air is bringing a sense of mild chill, especially towards the evening. और पढ़ें
01:59 AM, 05-Nov-2026

Shahjahanpur News: रिश्वतखोरी के मामले में एंटी करप्शन टीम ने फिर दर्ज किए बयान

शाहजहांपुर। रोडवेज बस अड्डे पर चार हजार रुपये की रिश्वत लेते पकड़े गए टाइम कीपर के मामले में एंटी करप्शन टीम ने बुधवार को फिर जांच की। और पढ़ें
01:58 AM, 05-Nov-2026

Mirzapur News: होटल मालिक पर दुष्कर्म का आरोप

Hotel owner accused of rape और पढ़ें
01:58 AM, 05-Nov-2026

Jhansi News: किसान मसूर से कमाएं अतिरिक्त मुनाफा

झांसी। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के निदेशक प्रसार शिक्षा डॉ. सुशील कुमार सिंह ने बुंदेलखंड के किसानों को रबी मौसम में मसूर की वैज्ञानिक खेती अपनाने की सलाह दी है। डॉ. सिंह ने बताया कि बुंदेलखंड की मार और काबर मिट्टी मसूर की और पढ़ें
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