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यूपी: दीपावली पर जुआ खेलने वालों को नकली नोट खपाने की थी तैयारी, मुंबई में सीखा था नकली नोट छापने का तरीका

Fri, 06 Nov 2026 03:47 PM IST
Akash Dwivedi डिजिटल डेस्क, लखनऊ
डिजिटल डेस्क, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Fri, 06 Nov 2026 03:47 PM IST
सार

श्रावस्ती में एसटीएफ ने नकली नोट छापकर दीपावली पर जुआ खेलने वालों के बीच खपाने की तैयारी कर रहे तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 1.74 लाख रुपये के नकली नोट, कलर प्रिंटर, स्याही, कागज और डाई बरामद हुई। एक आरोपी ने मुंबई में नकली नोट छापना सीखा था।

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UP: Gamblers planning to use fake currency during Diwali; learned the technique for printing counterfeit notes
मुंबई में सीखा था नकली नोट छापने का तरीका - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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दीपावली पर जुआ खेलने वालों के बीच नकली नोट खपाने की तैयारी कर रहे तीन लोगों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 1.74 लाख रुपये के नकली नोट बरामद हुए हैं। इसके अलावा नोट छापने में इस्तेमाल होने वाला कलर प्रिंटर, स्याही, कागज और डाई भी मिली है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी त्योहार के दौरान जुआ खेलने वालों की नकदी की जरूरत का फायदा उठाकर नकली नोट बाजार में चलाना चाहते थे।

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एसटीएफ को पिछले कुछ दिनों से श्रावस्ती में नकली नोट छापने वाले गिरोह के सक्रिय होने की सूचना मिल रही थी। पांच नवंबर की रात टीम को जानकारी मिली कि गिरोह के कुछ सदस्य सोनवा थाना क्षेत्र के भिटिया चिचड़ी स्थित गिरिराज राइस मिल में मौजूद हैं। इसके बाद एसटीएफ ने मौके पर पहुंचकर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
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गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बहराइच निवासी गिरिजा शंकर जायसवाल और श्रावस्ती निवासी नरेंद्र कुमार चौरसिया व बृजेंद्र गोस्वामी के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान उनके पास से 500 रुपये के 223, 200 रुपये के 44 और 100 रुपये के 537 नकली नोट बरामद किए गए। इनकी कुल कीमत 1.74 लाख रुपये बताई गई है।

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प्रिंटर, स्याही और नोट बनाने की डाई बरामद

एसटीएफ ने आरोपियों के कब्जे से एक कैनन कलर प्रिंटर, स्याही की चार भरी और दो खाली रिफिल, कागज के तीन बंडल और नोट बनाने में इस्तेमाल होने वाली तीन डाई बरामद की हैं। इसके अलावा तीन आधार कार्ड, तीन पैन कार्ड, तीन ड्राइविंग लाइसेंस, 5,500 रुपये नकद और चार मोबाइल फोन भी मिले हैं।

 

मुंबई में सीखा नकली नोट छापना

पूछताछ में बृजेंद्र गोस्वामी ने बताया कि वह पहले मुंबई में रहता था। वहीं उसने नकली नोट छापने का तरीका सीखा था। श्रावस्ती लौटने के बाद उसने गिरिजा शंकर जायसवाल और नरेंद्र कुमार चौरसिया के साथ मिलकर नकली नोट छापने की योजना बनाई। 

आरोपियों को लगा कि दीपावली पर जुआ खेलने वालों के बीच नकदी की मांग रहेगी। इसी का फायदा उठाकर वे नकली नोट बाजार में खपाना चाहते थे। तीनों आरोपियों के खिलाफ सोनवा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस बरामद सामान और आरोपियों के नेटवर्क के संबंध में आगे की जांच कर रही है।

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