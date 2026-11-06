यूपी: दीपावली पर जुआ खेलने वालों को नकली नोट खपाने की थी तैयारी, मुंबई में सीखा था नकली नोट छापने का तरीका

दीपावली पर जुआ खेलने वालों के बीच नकली नोट खपाने की तैयारी कर रहे तीन लोगों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 1.74 लाख रुपये के नकली नोट बरामद हुए हैं। इसके अलावा नोट छापने में इस्तेमाल होने वाला कलर प्रिंटर, स्याही, कागज और डाई भी मिली है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी त्योहार के दौरान जुआ खेलने वालों की नकदी की जरूरत का फायदा उठाकर नकली नोट बाजार में चलाना चाहते थे।

विज्ञापन