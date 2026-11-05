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Gonda News: दीपावली और छठ पर घाटों व बाजारों में बढ़ेगी पुलिस की निगरानी

Thu, 05 Nov 2026 11:28 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Thu, 05 Nov 2026 11:28 PM IST
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Police surveillance will be increased at riverbanks and in markets during Diwali and Chhath
गोंडा। दीपावली और छठ पूजा पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाजारों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों और छठ घाटों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। पुलिसकर्मी लगातार भ्रमणशील रहकर संवेदनशील स्थानों पर निगरानी रखेंगे। बृहस्पतिवार को पुलिस लाइन सभागार में सैनिक सम्मेलन और अपराध गोष्ठी के दौरान एसपी अभिषेक ने तैयारियों की समीक्षा कर यह निर्देश दिए।
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एसपी ने प्रभावी गश्त और संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग बढ़ाने को कहा। आईजीआरएस की शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के साथ लंबित विवेचनाओं को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। अपहरण के मामलों में पीड़िताओं की सकुशल बरामदगी के लिए तकनीकी संसाधनों का उपयोग करने और हिस्ट्रीशीटरों के खिलाफ दर्ज मुकदमों में प्रभावी पैरवी पर जोर दिया। सीमावर्ती गांवों, नहरों और संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने तथा पुराने कैमरों को चालू रखने के निर्देश भी दिए। इससे पहले सैनिक सम्मेलन में पुलिसकर्मियों की समस्याएं और सुझाव सुनकर उनके निस्तारण की कार्रवाई की गई।
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