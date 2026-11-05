Hathras News: दिल्ली व प्रयागराज के लिए चलेगी अनारक्षित स्पेशल ट्रेन

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इससे दिल्ली, अलीगढ़, टूंडला, कानपुर और प्रयागराज की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। ट्रेन संख्या 04420 शकूरबस्ती-सूबेदारगंज स्पेशल छह और सात नवंबर को शकूरबस्ती से शाम 6:30 बजे रवाना होगी। यह रात 10:10 बजे हाथरस जंक्शन पहुंचेगी और 10:12 बजे आगे के लिए रवाना होगी।इसके बाद टूंडला, फिरोजाबाद, इटावा और कानपुर होते हुए अगले दिन सुबह 9:30 बजे सूबेदारगंज पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 04419 सूबेदारगंज-शकूरबस्ती स्पेशल सात और आठ नवंबर को सूबेदारगंज से दोपहर 12:30 बजे चलेगी। यह रात 9:03 बजे हाथरस जंक्शन पहुंचेगी और 9:05 बजे अलीगढ़ के लिए रवाना होगी।ट्रेन अगले दिन सुबह 2:40 बजे शकूरबस्ती पहुंचेगी। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल के पीआरओ अमित कुमार सिंह ने बताया कि इस ट्रेन के दोनों ओर से दो-दो फेरे निर्धारित किए गए हैं। इसमें सामान्य और स्लीपर श्रेणी के 13 कोच और दो एसएलआर सहित कुल 15 कोच लगाए जाएंगे।