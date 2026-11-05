Etawah News: सिटी में आज

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बकेवर : जनता डिग्री कॉलेज व अन्य स्कूलों में दीपावली को लेकर कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे से।



शिविर

भरथना : श्रीशंकर धर्मार्थ नेत्र चिकित्सालय राहतपुर में निशुल्क शिविर का आयोजन दोपहर 12 बजे से।

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श्रीमद्भागवत कथा

लवेदी : नवादा खुर्द कला में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर 01 बजे से।

चकरनगर : लक्षणपुर स्थित प्राचीन छेंकुर वाले बाबा मंदिर परिसर में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर 02 बजे से।



रामलीला

जसवंतनगर : ग्राम धरवार में ऐतिहासिक विराट रामलीला महोत्सव में रामजन्म, मुनि याचना और पुष्पवाटिका की लीला का मंचन का आयोजन रात 08 बजे से।

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व्हाट्सएप नंबर

9528031737

कार्यक्रम