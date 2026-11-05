Etawah News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Thu, 05 Nov 2026 11:29 PM IST
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कार्यक्रम
बकेवर : जनता डिग्री कॉलेज व अन्य स्कूलों में दीपावली को लेकर कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे से।
शिविर
भरथना : श्रीशंकर धर्मार्थ नेत्र चिकित्सालय राहतपुर में निशुल्क शिविर का आयोजन दोपहर 12 बजे से।
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श्रीमद्भागवत कथा
लवेदी : नवादा खुर्द कला में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर 01 बजे से।
चकरनगर : लक्षणपुर स्थित प्राचीन छेंकुर वाले बाबा मंदिर परिसर में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर 02 बजे से।
रामलीला
जसवंतनगर : ग्राम धरवार में ऐतिहासिक विराट रामलीला महोत्सव में रामजन्म, मुनि याचना और पुष्पवाटिका की लीला का मंचन का आयोजन रात 08 बजे से।
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व्हाट्सएप नंबर
9528031737
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बकेवर : जनता डिग्री कॉलेज व अन्य स्कूलों में दीपावली को लेकर कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे से।
शिविर
भरथना : श्रीशंकर धर्मार्थ नेत्र चिकित्सालय राहतपुर में निशुल्क शिविर का आयोजन दोपहर 12 बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा
लवेदी : नवादा खुर्द कला में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर 01 बजे से।
चकरनगर : लक्षणपुर स्थित प्राचीन छेंकुर वाले बाबा मंदिर परिसर में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर 02 बजे से।
रामलीला
जसवंतनगर : ग्राम धरवार में ऐतिहासिक विराट रामलीला महोत्सव में रामजन्म, मुनि याचना और पुष्पवाटिका की लीला का मंचन का आयोजन रात 08 बजे से।
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